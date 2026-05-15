Maíllo destaca su campaña "humana" para el 17M y pide "depurar responsabilidades" por la denuncia del PP-A del carnaval

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, durante un acto de campaña. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

DOS HERMANAS (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha hecho balance este viernes de la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Hemos hecho una campaña muy limpia, muy propositiva, hablando y escuchando, muy humana. Una campaña física muy a lo andaluz y hemos sentido el afecto y el respaldo de la gente", ha destacado Maíllo en una atención a los medios en Dos Hermanas (Sevilla).

En este sentido, ha puesto en valor el "arraigo territorial" de los partidos que conforman la coalición y ha agradecido el trabajo de los voluntarios que "han llamado a más de 200.000 puertas".

Maíllo ha contrapuesto la campaña de su formación con la del PP-A a la que ha calificado como "juego sucio". En esta línea, ha pedido que "se depuren responsabilidades" tras la denuncia presentada por los populares a la Junta Electoral de Zona (JEZ) en relación con una actuación de agrupaciones del carnaval en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El escrito, que ya ha sido retirado por el propio PP-A, pedía "prohibir repertorios con letras con alusiones políticas" a los coros, chirigotas y comparsas participantes en un certamen de carnaval durante el sábado de reflexión.

"Se ha cometido una tropelía contra la democracia muy grave. Desde el franquismo no se atacaba al carnaval de Cádiz de esa forma, censurando letras y diciendo qué se podía decir y qué no. Sobre todo unas letras que hablaban de la sanidad pública, que es de lo que no quiere el Partido Popular que se hable", ha aseverado Maíllo.

El candidato ha apelado a la "utilidad" del voto a la coalición para poder gobernar frente al "destrozo" de la sanidad pública y la "falta de información" sobre los cribados.

"Desde el primer día, los diputados que sean elegidos en el Parlamento Andaluz van a estar trabajando en favor de los intereses de la mayoría trabajadora. No nos va a temblar el pulso ante los sectores poderosos que hay en Andalucía", ha subrayado.

Maíllo cerrará la campaña este viernes con un acto en el barrio sevillano de El Tiro de Línea junto a quien fuera portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz en la última legislatura, Inma Nieto; las candidatas Alejandra Durán y Ana Aranda, y el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero.