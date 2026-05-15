PP de Sevilla insta al Gobierno central a aplicar el IVA reducido del 10% al arte sacro para "reconocer" la artesanía

La candidata del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, junto al presidente de la asociación gremial Arte Sacro, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'. - PP

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, ha instado este viernes al Gobierno central a "cumplir la promesa de aplicar un IVA reducido del 10%" a los trabajos de arte sacro, al considerar que esta medida "reconoce la labor artesanal y facilita los encargos de las hermandades y parroquias a estos artesanos".

Según consta en una nota de prensa emitida por el grupo, la reclamación ha tenido lugar durante su visita al taller de bordados de Francisco Carrera Iglesias 'Paquili'. A juicio de la consejera, la situación es "injusta y muy perjudicial, no sólo para los artesanos, sino también para los titulares de los bienes que son en su mayoría entidades sin ánimo de lucro".

"La reducción del IVA facilitará la contratación de obras, aliviando la carga económica de hermandades y entidades, y contribuyendo a mantener la actividad de los talleres", ha manifestado la candidata popular.

Por otro lado, Del Pozo ha señalado otras reivindicaciones del sector, como es "el reconocimiento específico de su actividad en los sistemas de clasificación económica mediante la inclusión de un epígrafe propio dentro de la clasificación de actividades económicas (Cnae/Iae)".

Según la popular, "esta anomalía administrativa invisibiliza al sector" y "dificulta su medición económica y estadística y su reconocimiento institucional". La creación de un epígrafe específico, ha explicado, supone "un acto de reconocimiento, pues implica que el arte sacro constituye una actividad diferenciada, con características propias, que combina artesanía, creación artística y conservación patrimonial".

Por último, la titular ha destacado "la firme apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el patrimonio andaluz", misma vez que ha subrayado medidas como la movilización de 5,4 millones de euros a través de tres convocatorias para la conservación y restauración del patrimonio de carácter religioso o las subvenciones para la compra y renovación de instrumentos musicales dirigidas a las bandas de música de Andalucía, entre otros.

