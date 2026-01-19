Air Europa refuerza la ruta Madrid-Málaga con seis vuelos adicionales tras el corte ferroviario

Archivo - Un avión de la aerolínea AirEuropa. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha anunciado que incrementa de nuevo su operativa en la ruta Madrid-Málaga-Madrid, con un total de seis vuelos adicionales a partir de este martes, como consecuencia del corte ferroviario entre Andalucía y Madrid tras el accidente ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Según han informado fuentes de la aerolínea a Europa Press, después de anunciar este lunes el refuerzo de cinco vuelos en esta conexión, la compañía sumará dos vuelos más los días miércoles, jueves y viernes.

De este modo, durante el miércoles, jueves y viernes la ruta contará con un total de siete frecuencias diarias Madrid-Málaga-Madrid, lo que supondrá la incorporación de 1.080 plazas adicionales cada día a partir del miércoles.