Alba (IU-A) critica la "resolución injusta" de ONU sobre apoyo al plan marroquí para el Sáhara Occidental

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, se ha referido este lunes a que el Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental y ha tachado de "injusta" la resolución.

Alba, en rueda de prensa en Málaga, ha incidido en que desde IU en Andalucía "rechazamos completamente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que ha sido impulsada claramente por los Estados Unidos y lo que viene es a apostar por la soberanía marroquí sobre el Sáhara ocupado".

"Creemos que es una resolución injusta, el pueblo saharaui lleva décadas reivindicando sus propios territorios y en este momento las políticas norteamericanas y, en este caso del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hacen es legitimar las posiciones del Gobierno de Marruecos que entendemos que son de colonizar completamente un territorio que no es de ellos y explotar recursos que tampoco le pertenecen y que le pertenecen al Sáhara".

Alba ha incidido en reclamar un "Sáhara libre, soberano, sin injerencias externas. Y eso se consigue dando voz a los saharauis y la plena autodeterminación de hacer con su pueblo lo que ellos estimen con un interlocutor claro que es el Frente Polisario".

Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó este pasado viernes prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), al haber dado 'luz verde' a una resolución presentada por Estados Unidos que apoya el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.