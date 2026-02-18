Alba reivindica la reducción de peonadas y afea el "postureo" de "quienes usan el campo como photocall"

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, en una imagen de archivo - IU

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha valorado la decisión del Consejo de Ministros de rebajar de 35 a cinco las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario tras los graves daños provocados por las recientes borrascas, que han arrasado miles de hectáreas y golpeado especialmente a jornaleros y jornaleras.

Además, Alba ha criticado "a quienes solo pisan el campo para hacerse una foto", mientras su formación asegura "seguir trabajando para proteger al mundo rural y a las familias afectadas".

El candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones andaluzas por la provincia de Málaga ha recordado que la región "ha sufrido en las últimas semanas un tren de borrascas inédito que ha golpeado nuestra tierra con una fuerza nunca vista. Todavía hay vecinos y vecinas que sienten las consecuencias de una crisis climática permanente que va a ser la nueva normalidad. No solo hay desplazados, pueblos arrasados y casi inundados", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "también hay destrozos en el sector primario, un pilar de nuestra economía y un sector que nos da de comer".

Así, ha señalado que "se calcula que se han devastado 50.000 hectáreas con daños por miles y miles de millones. Como siempre, hay personas que se ven arrastradas y golpeadas más que otras, los jornaleros y las jornaleras, trabajadoras que tienen que cumplir unos días mínimos de trabajo para garantizar el subsidio, una medida que los de izquierda siempre hemos defendido para garantizar el acceso a una renta para miles y miles de familias andaluzas".

Alba ha incidido en que desde Por Andalucía "hemos peleado y conseguido que las peonadas necesarias para acceder al subsidio bajen de 35 a cinco. Y así lo ha dispuesto el Consejo de Ministros de este martes. Una medida de justicia social y una medida más que necesaria porque, sin ella, casi miles de familias andaluzas se verían arrastradas hacia la vulnerabilidad extrema", ha subrayado.

Por último, el candidato de Por Andalucía ha incidido en que "frente a algunos que se ponen a hacerse fotos encima de un tractor y que pisan el campo solo para hacerse una foto o para usarlo como photocall, para después votar en contra de los intereses del mundo rural, si así se lo dice Trump, nosotras seguimos peleando para que se cuiden como merecen quienes nos dan de comer, para que nuestros pueblos sigan existiendo y viviendo con dignidad".

"Y no hay que olvidarlo nunca. El subsidio agrario es un derecho que nuestra gente ha peleado. Los privilegiados y los parásitos son otros, los que especulan con nuestras cosechas o quieren vender nuestro campo a los fondos de inversiones", ha concluido.