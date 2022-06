Albares destaca las fortalezas de la Expo 2027: "Nos queda un año de trabajo intenso pero Málaga celebrará la victoria"

MÁLAGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha valorado las fortalezas de la candidatura de la Expo 2027 de Málaga, entre ellas, la temática, la ciudad y que es un proyecto de país y ha subrayado: "Tenemos un proyecto sólido, contamos con una ciudad candidata única, un apoyo político y social amplísimo".

"Nos queda un año de trabajo intenso a todos, pero estoy seguro de que en 2023 --cuando se decide-- Málaga celebrará la victoria de su candidatura y, por lo tanto, estamos ya manos a la obra", ha asegurado.

Así lo ha señalado durante la inauguración del almuerzo 'Expo 2027: una oportunidad para España', del Club Diálogos para la Democracia, en el que también ha participado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el alcalde, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno andaluz en funciones, Carmen Casero, entre otros.

En su intervención, Albares ha dicho de Málaga que es una ciudad "cálida, acogedora, pero sobre todo, para mí como ministro de Asuntos Exteriores, tiene una tremenda proyección internacional, no solo por su situación geográfica, sino por sus museos, que proyectan hacia el exterior lo mejor de España", mostrándose convencido de que la candidatura a la Expo 2027 de la ciudad "va a reforzar esa proyección de la ciudad, que al final será la de España".

El ministro se ha referido a la temática de la Exposición de 2027, 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible', que está "en el centro de las tendencias de las geopolíticas mundiales en un momento muy complejo" para el mundo. Ha recordado que en 2050 la población de la tierra alcanzará prácticamente unos 10.000 millones de personas, siete de cada diez vivirán en ciudades, por lo que "nos enfrentamos a una población mundial creciente y crecientemente urbanizada".

"No podemos encarar estos desafíos a través de diseños que no incluyan el desarrollo urbanístico", ha dicho, al tiempo que ha dejado claro que "no podemos continuar con modelos surgidos en la revolución industrial y que se consolidaron para un siglo que ya ha pasado". "Esas soluciones ya no están adaptadas a nuestras necesidades presentes y sobre todo futuras", reiterando que se vive en una era de transición digital, de transición ecológica y "ambas deben guiar nuestra reflexión acerca del modelo de ciudad en el que queremos vivir en el futuro".

Al respecto, ha dicho que eso es lo que hace la candidatura. "Eso es lo que es la apuesta de la ciudad de Málaga, que es un reto para Málaga, para España pero es también global que interpela a todas las regiones del mundo".

En este contexto, ha dicho, la candidatura de Málaga "no pude ser más oportuna", ya que "propone comparar soluciones e iniciativas para garantizar un desarrollo urbano sostenible en un contexto de crisis climática". Por tanto, ha sostenido, "la temática de la Expo de Málaga tiene un impacto directo en la consecución de los ODS y en la nueva agenda urbana que impulsa las Naciones Unidas".

TEMÁTICA, "UNA DE LAS GRANDES FORTALEZAS"

En este punto, ha reconocido que sus homólogos a los que presenta la candidatura y solicita el voto "me reconocen la absoluta necesidad del tema que Málaga plantea para su Expo y eso hace de la propia temática una las grandes fortalezas de la candidatura, unida a la calidad de esta ciudad".

Albares también ha recordado que la Expo 2027 "será la última, además, antes de que lleguen los ODS 2030", por lo que, en ese camino "la Expo de Málaga será uno de los hitos". Por lo tanto, ha incidido, "esta Expo está indisolublemente unida al trabajo de las Naciones Unidas".

No obstante, ha agregado que "la fortaleza" de la Expo de Málaga no proviene solo de la temática, también se debe "al hecho de que se trata de una propuesta española y un proyecto país", valorando que están todas las administraciones están representadas.

"Es una candidatura de proyecto país", ha sostenido, al tiempo que ha destacado también que España "ha demostrado en muchas ocasiones, y esta será una vez más otra demostración, su gran experiencia en la organización de eventos internacionales". A su juicio, "el mundo entero sabe que Málaga y España estamos preparados para acoger un evento de esta naturaleza y de estas características".

"TODOS A UNA"

"Estos eventos han sido momentos de ir todos a una", ha sostenido, dejando claro que esta candidatura "no es una excepción". "Aquí vamos todos a una junto a Málaga", ha dicho y se ha referido a la presencia de todas las administraciones.

Por otro lado, ha destacado el potencial de España en cuanto al turismo. "Elegir a España, Málaga, como sede es una garantía de que la Expo será un éxito, de asistencia, de infraestructuras, de acogimiento de vuelos comerciales... todo aquello que permitirá un fácil acceso desde el mundo entero a nuestro país", citando, por otro lado, infraestructuras como el aeropuerto o la red de alta velocidad.

EXPOSICIÓN "INCLUSIVA"

El ministro de Exteriores ha señalado que son "plenamente conscientes de que si queremos que esta Expo sea un éxito, debe ser realmente inclusiva" y ha explicado que desde el Gobierno de España se fomenta la presencia de todos los países que son miembros de la Oficina Internacional de Exposiciones, "independientemente de su capacidad económica".

Por ello, ha detallado se incluirá también un proyecto "para aquellos países menos desarrollados, con menos recursos". Así, se está elaborando un programa específico de cooperación con países en vías de desarrollo "que asegure que su voz será escuchada aquí en la Expo de Málaga", porque "estas economías emergentes son muy a menudo las que están experimentando, precisamente, un crecimiento demográfico más acelerado y desbocado, combinado con movimientos migratorios masivos desde el campo a la ciudad y son las primeras interesadas en conocer y exponer la temática de esta Expo".

En suma, ha señalado Albares, "la Expo 2027 de Málaga es una oportunidad única par evaluar el impacto de la urbanización del planeta a escala global y para diseñar soluciones adaptadas a estos desafíos comunes, que van alimentar, orientar, inspirar las políticas públicas urbanas de las próximas décadas".

"Estamos convencidos de que podemos aprender mucho de otros países en esta Expo de Málaga, pero sabemos que la experiencia de España y de Málaga en esta materia tiene mucho que ofrecer al resto del mundo", ha abundado, al tiempo que ha agregado que los países que empiezan a conocer la candidatura "así me lo transmiten".