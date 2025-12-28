Alcalde de Alhaurín de la Torre valora "gran respuesta" de operativo ante lluvias, que continúa labores de prevención

Intervenciones en Alhaurín de la Torre durante las intensas lluvias - AYUNTAMIENTO ALHAURÍN DE LA TORRE

Los bomberos rescataron a un ciudadano extranjero y se realojó a una familia en un hostal

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) ha valorado este domingo "la gran respuesta" del operativo y de los servicios públicos tras aviso rojo en la zona, que finalizó sobre las 04.00 horas, y ha incidido en que el dispositivo continúa trabajando en labores de inspección, prevención y normalización de la situación.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha recordado que se activó el plan municipal de emergencia ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Desde ese momento se movilizaron los servicios municipales y dispositivos de seguridad, que han permanecido operativos durante toda la madrugada y continúan este domingo.

El operativo, coordinado por la Alcaldía pero de ámbito provincial, en coordinación con la responsable de Protección Civil de Málaga, estuvo integrado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por Francisco José Sánchez; patrullas de la Policía Local; el Parque de Bomberos del Consorcio Provincial; el coordinador y el jefe de la Agrupación de Protección Civil; personal de los Servicios Operativos con camiones y retroexcavadoras; así como numerosos voluntarios de Protección Civil.

La intervención culminó alrededor de las 05.30 horas con actuaciones relevantes, entre ellas la evacuación por parte de los bomberos y traslado al hospital de un ciudadano extranjero, que se encuentra fuera de peligro; el realojo en un hostal de una pareja afectada perteneciente al término municipal de Cártama; y trabajos de limpieza preventiva en zonas vulnerables de los arroyos en Torrealquería y en los puentes del arroyo del Valle, lo que contribuyó a evitar daños materiales de mayor gravedad.

Como medida preventiva adicional, se habilitaron el centro social de El Romeral y el Pabellón El Limón para posibles desalojos, aunque finalmente no fue necesario utilizarlos.

Durante la jornada posterior, los Servicios Operativos continúan inspeccionando los cauces y áreas sensibles ante la acumulación de cañas y sedimentos detectados. Además, desde el Consistorio han señalado que se confirma "el buen funcionamiento de areneros y diques, que ayudaron a contener los arrastres por el agua, y se procederá a tareas de limpieza en las próximas horas".

También se registraron caídas de árboles debido al viento y la intensidad de la lluvia, así como vallas afectadas y cortes puntuales de suministro eléctrico y alumbrado público a causa de la tormenta eléctrica, sin que haya que lamentar daños personales.

Asimismo, se ha constatado "el buen comportamiento general" de las infraestructuras municipales, destacando el correcto funcionamiento de entubados como el del arroyo Blanquillo.

Por último, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha expresado su agradecimiento "a todos los profesionales y voluntarios que han trabajado sin descanso para proteger a la ciudadanía y minimizar los efectos de esta alerta" y ha subrayado "la eficacia de la coordinación entre administraciones y cuerpos de emergencia".