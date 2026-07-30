El alcalde de Benalmádena traslada el pésame tras la muerte de dos menores en un incendio: "Nos deja el corazón roto"

Efectivos intervienen en el incendio en una vivienda en Benalmádena en el que han fallecido dos menores - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde del municipio malagueño de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha trasladado el pésame tras el fallecimiento en un incendio en una vivienda de dos menores de diez y 15 años, que "han perdido la vida en una brutal tragedia que nos deja el corazón completamente roto".

"Hoy un terrible dolor invade nuestra ciudad", ha señalado en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, en el que ha trasladado su "más sentido pésame a sus familiares, amigos, vecinos y compañeros". "Nadie nos prepara para afrontar una pérdida así", ha señalado.

De igual modo, ha señalado que siguen pendientes "en todo momento" de la evolución de una tercera víctima, la madre de los menores, "que en estos momentos permanece ingresada con pronóstico reservado".

Asimismo, el regidor ha tenido palabras de "consuelo y agradecimiento para los bomberos y policías que han participado en el rescate, algunos de ellos resultando heridos". "Soy consciente del dolor y la impotencia que sentís y la comparto plenamente con vosotros". "Descansen en paz", ha concluido el regidor.

Los hechos han ocurrido este jueves. Varios testigos dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 112 sobre las 05,40 horas informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que han acudido de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego "muy avanzadas".

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de los dos menores, mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave.

También, según el Consistorio, uno de los bomberos que ha participado en el dispositivo ha resultado herido y varios agentes de policía y bomberos han necesitado atención por inhalación de humo.