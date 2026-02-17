El alcalde de Estepona (Málaga) presenta una serie de medidas que posibilitan iniciar la construcción de más de 500 VPO

El alcalde de la ciudad malagueña de Estepona, José María García Urbano, ha anunciado una batería de medidas pioneras en la ciudad que tienen como objetivo el inicio de la construcción de más de medio millar de Viviendas de Protección Oficial - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

En los próximos días se aprobará la licencia de obra para 110 viviendas de protección oficial en Camino de Cortes Sur

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de la ciudad malagueña de Estepona, José María García Urbano, ha anunciado una batería de medidas pioneras en la ciudad que tienen como objetivo el inicio de la construcción de más de medio millar de Viviendas de Protección Oficial (VPO). El regidor ha explicado que el Ayuntamiento ha aprobado dos anteproyectos urbanísticos para construir 110 viviendas protegidas en la zona de Camino de Cortes Sur y ha adelantado que en los próximos días se otorgará licencia de obra para que pueda comenzar la construcción.

Además, el Consistorio está ultimando un pliego de contratación que permitirá licitar dos parcelas más en Camino de Cortes Norte para poder construir otras 199 viviendas de protección oficial.

García Urbano ha indicado que esta licitación tendrá dos particularidades jurídicas que posibilitarán que estos suelos puedan ser incluso adquiridos a coste cero, lo que repercutiría en un menor precio final de las viviendas. A ese respecto, ha apuntado que las parcelas destinadas a VPO saldrán a licitación con un precio máximo fijado por el propio Ayuntamiento, de manera que los interesados en construir tendrán la oportunidad de ofrecer una menor cuantía por las mismas.

Además, ha explicado que las empresas que liciten para construir esas VPO obtendrán mayor puntuación por parte de la mesa de contratación cuando ofrezcan un menor precio final a los compradores de esas viviendas.

Por otra parte, en el Pleno que se va a celebrar esta semana está prevista la aprobación de otro trámite que permite avanzar al Consistorio en nuevas medidas recogidas por el Decreto-Ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía.

Así, el Ayuntamiento se adhirió a este decreto el pasado mes de marzo y ahora podrá seguir dando pasos que permiten construir viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos que no tengan hasta ahora uso residencial, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, lo que permite agilizar proyectos de VPO.

El alcalde ha anunciado que, tras la celebración del Pleno, se licitarán de manera inmediata cuatro parcelas donde se podrán construir 200 viviendas públicas para régimen de alquiler. Estos inmuebles, que se ubicarán tanto en la zona este como oeste del municipio, tendrán un precio de alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes o vecinos con menos recursos. La adhesión al Decreto de la Junta de Andalucía también posibilitará que el Ayuntamiento pueda liberar alrededor de 40 parcelas más pequeñas para vivienda protegida.

Esos suelos, que actualmente están destinados a equipamientos públicos que ahora no son necesarios, podrán tener un uso residencial para VPO. En estos casos, desde el Consistorio se va a promover que sean los propios vecinos interesados los que se agrupen en cooperativas y liciten para iniciar la autoconstrucción de sus propias viviendas.

Para que estos ciudadanos tengan el asesoramiento jurídico debido, el Ayuntamiento está trabajando con la delegación en Estepona del Colegio de Abogados de Málaga para que sus letrados sean contratados por el propio Consistorio. De esta manera, estos grupos de particulares interesados serían instruidos y asesorados gratuitamente en la constitución de las cooperativas y en el desarrollo jurídico de las mismas.

Por otra parte, el Consistorio continúa tramitando otros proyectos urbanísticos que posibilitarán la construcción de 300 VPO en el Camino de Monterroso y otras 800 en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero. "Este ambicioso programa de medidas será muy importante porque en un plazo de cuatro o cinco años hará posible que todos los ciudadanos de Estepona cuenten con la posibilidad de comprar o alquilar una vivienda asequible a sus posibilidades", ha añadido García Urbano.

El primer edil ha manifestado que le hubiera gustado que sus predecesores en el cargo hubiesen reservado suelos para vivienda protegida, pero no fue así. "Ojalá pudiéramos haber actuado antes, pero hasta ahora no hemos podido contar con todas las herramientas jurídicas, legales y urbanísticas para poner en marcha todos estos proyectos que hoy estamos presentando", ha indicado García Urbano.

A ese respecto, ha recordado que su equipo de gobierno promovió la construcción de 110 VPO en el sector de Juan Benítez en cuanto tuvo ocasión, porque "tenemos claro que es una prioridad que todos los vecinos tengan la posibilidad real de una vivienda en propiedad o en alquiler a un precio asequible".