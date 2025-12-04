Alcalde de Málaga apela a la responsabilidad por las molestias que genera el uso de artículos pirotécnicos en Navidad

Encendido del alumbrado de Navidad en la céntrica calle Larios de Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha apelado a "la responsabilidad y especial sensibilidad" de la ciudadanía con las molestias que pueden ocasionar el uso de artículos pirotécnicos y cartuchería a personas con hipersensibilidad auditiva, en especial, aquellas que padecen trastornos del espectro autista.

Asimismo, también recuerda que el uso de estos artículos ocasiona molestias y graves daños a los animales, en especial a perros y gatos. En el bando de Navidad y Fin de Año, De la Torre ha deseado sus "mejores deseos de paz y prosperidad" y recuerda, "en esta época del año tan especial, en la que nuestra ciudad luce con todo su esplendor", el debido cumplimiento de la normativa en materia medioambiental, de sanidad, y de apertura de establecimientos, así como el resto de disposiciones recogidas en las ordenanzas municipales.

En el documento recuerda, asimismo, que se debe acatar lo dispuesto en el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería aprobado por el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, en especial, la prohibición de la venta ambulante de artículos pirotécnicos, así como la venta en establecimientos, casetas u otros lugares, sin contar con la autorización previa de la Subdelegación; y que los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las edades mínimas indicadas.

De igual modo, se recomienda a los usuarios que adquieran productos pirotécnicos abstenerse de utilizarlos en áreas concurridas, paseos públicos o zonas de esparcimiento frecuentadas por personas y animales domésticos, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos, y se precisa que queda prohibido portar mechas encendidas o el uso del material pirotécnico que pueda producir ruidos o incendios en la vía pública.

No obstante, y de cara a las fechas navideñas, el material pirotécnico podrá ser utilizado en zonas no residenciales y aisladas del centro de la ciudad y de todos sus barrios, y en todo caso a más de 300 metros de cualquier edificación o arboleda, zona verde o área con vegetación.

Por otro lado, De la Torre indica en el bando que se prohíben las pintadas, grafitis y similares en la vía pública sobre elementos estructurales, a excepción de las pinturas murales u otras de carácter artístico que se realicen con autorización de la propiedad y del Ayuntamiento.

Asimismo, como medida de prevención, y en defensa de la protección y bienestar de los animales, hay que tener en cuenta que la adquisición o adopción de animales, frecuente en estas fechas, debe ser siempre en términos de responsabilidad, evitando que se produzcan situaciones de abandono o desatención.

Por otro lado, en la vía pública y otras zonas de concurrencia pública, no se podrán realizar actividades como cantar, proferir gritos, hacer funcionar aparatos de radio, televisores, instrumentos o equipos musicales, mensajes publicitarios, altavoces independientes o dentro de vehículos.

Asimismo, también queda prohibido la permanencia y concentración de personas en la vía pública consumiendo bebidas o realizando actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana. Sin perjuicio de lo anterior, se exceptúa de dicha prohibición, el consumo de bebidas en terrazas y veladores de establecimientos públicos que cuenten con la preceptiva licencia municipal, dentro del horario normativamente establecido.

En todo caso, se recuerda la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas por los menores de edad. Finalmente, se solicita la máxima colaboración ciudadana para atender las medidas que se requieran por parte de la Policía Local y el servicio de Protección Civil con el fin de garantizar el disfrute de las fiestas en un entorno lo más seguro posible.

FIESTAS

Por otro lado, recuerda en la organización de actividades recreativas y eventos de carácter multitudinario la prohibición de colocar publicidad en cualquier formato en farolas en mobiliario urbano, así como en otros lugares de la vía pública no autorizados y la necesidad de que en tales eventos se cumplan todos los requisitos reglamentarios y se obtengan las preceptivas autorizaciones.

También aconsejan a la ciudadanía que se informe previamente de si las fiestas y cotillones de carácter ocasional o extraordinario a las que pretendan asistir, cuentan con la preceptiva autorización municipal previa, así como a los organizadores, que ofrezcan toda la información y publicidad necesaria sobre la autorización previa y condiciones del evento.

CONSUMO RESPONSABLE

De la Torre invita a toda la ciudadanía a que, durante estas fechas, se refuerce la atención personal por realizar un consumo de forma "más responsable y sostenible, eligiendo productos con embalajes sencillos y comprando los alimentos producidos lo más cerca posible de nuestros domicilios y en las cantidades justas, para minimizar la generación de residuos plásticos y evitar el desperdicio de alimentos".

También con el objetivo de armonizar las necesidades de consumo, y los intereses de la industria, el comercio y la hostelería de la ciudad, se permitirá el acceso al centro histórico para la realización de actividades de carga y descarga los días 24 y 31 de diciembre, exclusivamente, entre las 07.00 y las 11.00 horas.

Por otro lado, para los desplazamientos al centro de la ciudad se recomienda encarecidamente el uso del transporte público y planificar los desplazamientos con antelación suficiente, entre otros.

PROTECCIÓN CIVIL

Asimismo, durante los principales días de Navidad, el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga contará con un dispositivo especial de seguridad en el centro de la ciudad, aproximadamente entre las 18.00 y las 22.00 horas.

Los vehículos de Protección Civil llevarán desfibriladores (DEA) por si fuera necesario atender una emergencia cardíaca. Además, la ciudadanía puede consultar la ubicación de los DEAs fijos disponibles en la ciudad en la web: https://cardioprotegida.malaga.eu/. En la calle Larios hay dos desfibriladores fijos: uno junto a la Plaza de la Marina y otro en la esquina con calle Álvarez Fonseca.

RESPONSABILIDAD PARA EVITAR DIFUSIÓN DE BULOS

Por otro lado, De la Torre hace un llamamiento a la responsabilidad individual para evitar la difusión de bulos que pueden provocar alarma y generar incluso graves problemas de seguridad.

Para ello, ha pedido a la ciudadanía que cuando compartan información sean rigurosos y recurran a fuentes oficiales y/o medios de comunicación que contrastan sus informaciones con dichas fuentes. Tanto el Ayuntamiento como las demás Administraciones Públicas disponen de perfiles verificados en redes sociales que darán cuenta en tiempo real de lo que suceda durante estos días.

Asimismo, y por otro lado, en estas fechas de gran afluencia al centro, el Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones básicas de Protección Civil para disfrutar de las celebraciones con seguridad.

Por tanto, se ruega atender siempre las indicaciones del personal municipal y de los servicios de emergencia, mantener libres los accesos y zonas de paso. Asimismo, se recuerda que cualquier incidencia o situación de riesgo debe comunicarse de inmediato a los servicios de emergencia a través del 112, canal oficial de atención urgente en Andalucía. Se recomienda que los más pequeños porten una pulsera identificativa o una tarjeta con un teléfono de contacto visible, para facilitar la rápida actuación de los servicios de emergencia en caso de pérdida accidental.

Por último, se advierte a toda la ciudadanía que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en las ordenanzas y reglamentos municipales, podrá dar lugar a la imposición de las sanciones a que en derecho procedan. La Policía Local y la Inspección Municipal vigilarán y comprobarán su cumplimiento.