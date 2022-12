El alcalde de Málaga asegura que 2022 ha sido "brillante" en cultura y turismo y "muy brillante" en tema tecnológico

MÁLAGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho balance de este 2022 a escasos días de que finalice y ha valorado que ha sido "un año brillante" en tema turístico y cultura y "muy brillante" en tecnológico.

"Un año brillante, de recuperación en materia de la crisis del COVID, afectado, no cabe duda, porque hubiera sido más brillante sin la guerra absurda, cruel e inhumana de Putin sobre Ucrania, que ha incidido en el tema de la inflación; pero, a pesar de ello, brillante en el tema turístico, cultural y muy brillante en el tema tecnológico".

De la Torre ha recordado que este año, al principio, se crea la Fundación Innova Instituto Ricardo Valle. "El desarrollo de este mundo de la fundación, que no tiene un año de vida, es muy brillante", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado que también ha sido el año en que los proyectos que en 2021 decidieron llegar a Málaga --como, entre otros, Vodafone-- se han ido materializado en 2022 "y nos da una realidad potente". También ha aludido a la apertura de Escuela 42, entre otros. Así, ha valorado la importancia de la formación "potente, que es necesario".

"Que quedan cosas por hacer es evidente", ha dicho, pero ha destacado lo que se ha llevado a cabo. De igual modo, ha incidido en que 2022 ha sido un año en el "que se han dado pasos muy importantes en materia de la candidatura de la Expo 2027".

En definitiva, ha afirmado el alcalde de Málaga, "repasando temas uno por uno vemos como se han hecho avances significativos e importantes".

Por su parte, también la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha señalado que ha sido un año "de la recuperación, tras una pandemia muy larga".

"Ha sido un año de recuperar los proyectos, impulsarlos. Es verdad que las cifras de visitantes se están recuperando prácticamente", ha valorado, precisando que en las áreas en las que gobierna "estamos como 2019, afortunadamente".

De igual modo, ha valorado que se han traído a la ciudad "eventos de gran calado", como la fase final de la Copa Davis o un mundial sub 17 de baloncesto, entre otros. "Creo que a Málaga nunca han venido tantos eventos de tal magnitud", mostrándose contenta de "recuperar esta actividad, este pulso y ahora hay que recuperar, cuanto antes, las inversiones".

Por otro lado, Losada ha sido cuestionada sobre si corre peligro el pacto que Cs tiene con PP en el Ayuntamiento de la capital y ha asegurado que "por mi parte no". "Siempre he sido de ver lo que nos une y no lo que nos separa, pero somos formaciones muy diferente y nos separa no la torre del puerto, sino muchas cosas", ha asegurado.

PSOE Y UNIDAS PODEMOS

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha asegurado que 2022 "ha sido un año que nos ha servido para ir retomando la actividad de forma normalizada tras la pandemia".

Ha lamentado que en "todo 2022, como en el mandato entero, no ha habido proyecto nuevo para la ciudad de Málaga, no se refleja ambición de futuro por parte del alcalde, y más allá de estar en la inercia, en punto muerto y en caída, no he visto un Ayuntamiento que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudad", ha criticado.

Por último, el portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, también ha valorado el año y ha criticado que ha sido "perdido" para la ciudad, ya que "ninguno de los grandes proyectos han podido avanzar ni un centímetro y este equipo de gobierno, liderado por De la Torre, no ha permitido resolver ninguno de los grandes problemas que tiene la ciudad". Es más, ha continuado, "muchos de ellos se han empeorado", poniendo como ejemplo la vivienda.

También Sguiglia ha criticado "el olvido" de los barrios por parte del equipo de gobierno. "Nos gustaría que Málaga tuviera un alcalde y no un promotor turístico", ha dicho, mostrándose crítico con la gestión del equipo de gobierno. "Hay muchas necesidades pendientes", ha concluido.