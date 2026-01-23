El alcalde de Málaga asegura que ya hay empresas que han mostrado interés en colaborar en el auditorio de la música

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que hay empresas que "han mostrado interés en el Club Mecenas de Fundadores" para colaborar en el auditorio de la música de la capital con patrocinios; pero ha apuntado que "lo más importante" es que una entidad "nos ha mostrado interés en el nombre".

Se trata, ha asegurado De la Torre, de Cajamar que, "ha contestado" mostrando su interés a las cartas enviadas por él mismo antes de Navidad y después en enero a empresas que pudieran estar interesadas en la colaboración con el Club de Mecenas Fundadores y también patrocinadores y en el nombre.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha precisado que ese interés en el nombre supone "la cantidad de 40 millones de euros, aportados en diez años", aunque ha indicado que "en cualquier caso tiene que ir al concurso y puede que sea Cajamar o sea otra entidad la que al final aporte más".

Ha destacado el hecho de que Cajamar, a través de su presidente, "haya mostrado su interés, recordando sus raíces también malagueñas y lo considera su estrategia actual presente y futuro oportuno". "Yo le doy mucho valor y estamos agradecidos a esta sensibilidad y esta respuesta tan rápida", ha dicho.

El regidor ha afirmado que en el Ayuntamiento "seguimos con nuestra idea, nuestra planificación de licitar en poco tiempo, pocas semanas", ya que, ha apuntado, "estamos estudiando cómo hacemos la licitación".