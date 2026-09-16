El alcalde de Málaga dice que Gobierno "falló" con Ceuta y que debe estar más alineado con política migratoria de Europa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un desayuno informativo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este miércoles que el Gobierno "ha fallado" en la situación de la crisis de Ceuta a raíz de la llegada masiva de migrantes y ha considerado que el Ejecutivo "tiene que apoyarse más en Europa, pero para eso hay que estar más alineado con Europa, en la política migratoria de Europa".

Así lo ha dicho en su participación en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Andalucía, en el que cuestionado por la situación de Ceuta ha considerado que ha habido "una falta de previsión absoluta del Gobierno" por las obras en la zona del espigón y que también "falló en cuanto a los anuncios y avisos que hacían los informes del CNI, aunque fuera whatsapp; yo contesto los whatsapp".

El regidor ha dicho que le preocupa "lo que afecta a la marca España. Después de lo que ha pasado, creo que nos miran con menos admiración y menos respeto". "Es un país que no cuida su frontera", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que ya en 2021 el país tuvo "una invasión de unos 8.000 o 10.000 marroquíes".

Según De la Torre, esto "no es habitual, este tipo de acontecimientos no suelen ocurrir a fronteras entre los países, que se produzca esa especie de guerra híbrida y entre una cifra cercana a 100.000 en pocas horas o en pocos días", al tiempo que se ha referido también a "la cantidad de tiempo y de energía que absorbe".

El alcalde ha indicado especialmente "el problema que ha creado en la población de Ceuta, que es evidente". "No podemos ser insensibles ante ello", ha indicado, punto en el que ha dicho sentirse "orgulloso como alcalde de Málaga" de la manifestación del 2 de septiembre.

Sobre el proceso en la Audiencia Nacional, ha dicho que los jueces "son independientes" y que "en tantas cuestiones, una sociedad democrática tiene que tener conciencia clara de que una cosa es el ejecutivo, otra legislativo y otra judicial. Son poderes necesariamente que tienen que funcionar con sentido de responsabilidad y de servir al bien común e interés general".

Además, ha aludido a la situación de los migrantes y, sobre si era difícil actuar en ese momento, ha indicado que "se podían haber hecho previsiones, haber planteado algo que impidiera esa entrada masiva, se podían hacer gestiones con Marruecos, se hubieran hecho gestiones con Europa".

Para De la Torre, "Europa se da cuenta de que la migración irregular no es el camino de resolver la falta de mano de obra ni es el camino para ayudar al desarrollo de los países de África". "Hace falta una acción de cooperación más sólida, con la educación, más seria hacia estos países de África y Europa no lo ha hecho a lo largo de décadas", ha manifestado.

Al respecto, ha expresado que está en contacto con la agrupación de los Salesianos para ver "si podemos, aunque sea una gota de agua, con los centros que ellos tienen en África, que son más de 100 de FP, ayudar a que hagan más labor todavía". Y ha defendido una labor de cooperación "no de Gobierno a Gobierno, porque confío más en la cooperación de sociedad civil" y de empresas "que inviertan en África" y que creen mecanismos de apoyo con entidades.

"Esa cooperación, que es un signo de buena relación, es totalmente compatible con la defensa clara y rotunda de nuestra soberanía de los españoles de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son ciudades españolas de hace siglos, y eso Marruecos lo tiene que tener muy claro, que es compatible ambas cosas", ha aseverado el alcalde de Málaga.

En este sentido, ha considerado que los gobiernos españoles "tienen que ser capaces de dejar clara esa soberanía y esa solidaridad y al mismo tiempo tener una relación sólida, positiva y de cooperación con Marruecos, porque somos los primeros interesados en que el norte de África se desarrolle económica y socialmente. Y eso la sociedad española y europea lo tiene que ver claro".

"No tenemos que tener la falta de visión y las orejeras de decir no. Tenemos que cooperar por sentido ético, de solidaridad y por nuestro propio egoísmo, por nuestro propio equilibrio, para que no existan situaciones lamentables", ha aseverado De la Torre, quien ha dicho que no se puede ser "insensibles" a las muertes de personas en el mar debido a la migración ilegal, instando a "cortar el negocio de las mafias que los llevan a la muerte".

EUROPA

Cuestionado por la política europea y el aumento de la extrema derecha en algunos países, De la Torre ha considerado que "la clave" de ese crecimiento está relacionado precisamente con esa migración irregular. "El no tenerlo ordenado, regular con una migración formada, regulada, legal, con capacidad de inclusión y de integración en la sociedad, desequilibra los países", ha estimado, mencionando a Francia con Le Pen y a Italia con Meloni.

Ha apuntado que "el problema de la extrema derecha en Europa es que pueda desestabilizar el propio concepto tan importante históricamente que es la Unión Europea". "Eso es fundamental, es sagrado para Europa y hay que defenderlo; y la forma de defenderlo es justamente haber hecho esa política ligada a la cooperación y al desarrollo", ha incidido.

Porque esa cooperación, ha dicho, "tiene un papel para el país donde se desarrolla y para los países que operan, que se pueden nutrir de una mano de obra cualificada. Es una cosa clarísima". "¿Cómo no hay líderes en Europa que lo hayan explicado y lo hayan promovido y lo hayan llevado a cabo en estos 50 años últimos, 60 años?", se ha cuestionado.

Al respecto, ha considerado que aunque "hay políticas, falta una acción mucho más potente en mi opinión" y mucho más global "donde la educación juegue un papel importante".

"La inmigración no bien regulada en Europa ha creado un crecimiento de populismo, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda también, en alguna medida", ha señalado el alcalde.