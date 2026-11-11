Alcalde de Málaga: "Hace falta una reacción más clara desde Gobierno" con medidas tras la interrupción de alta velocidad

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ALEX ZEA - Archivo

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha incidido este miércoles en que "no puede repetirse en España una tragedia más como las dos que hemos tenido", en relación con los accidentes ferroviarios de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), y ha subrayado sobre la alta velocidad que "es fundamental que la seguridad y la confianza en España y fuera de España se recupere y se mantenga".

Además, ha incidido también en que "lo que hace falta es una reacción más clara desde el Gobierno" de medidas que puedan compensar los efectos de la suspensión temporal del servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía y "cómo pueden también sustituirse de una manera eficaz, las plazas perdidas en la alta velocidad".

Así lo ha señalado De la Torre en Antequera (Málaga), donde ha participado en una reunión con regidores de ciudades afectadas por el corte ferroviario de alta velocidad en Andalucía.

De la Torre ha considerado "muy oportuna esta reflexión" y haber compartido "la realidad de la afectación que la tragedia de Urda ha supuesto para Andalucía; la experiencia de la tragedia de Adamuz", así como, en el caso de Málaga, la caída del talud en Álora, "que no causó felizmente ninguna víctima, pero estuvo cortadas las dos vías" y se abrió de forma paulatina.

"Es obvio que tiene un efecto económico muy fuerte y el hecho de que estemos conmocionados, que lo estamos, por la pérdida de vidas que ha supuesto Urda, como supuso Adamuz en su día, y ser solidarios con las familias afectadas por esa tragedia inmensa que supone perder seres queridos y los amigos de esas personas fallecidas, no nos impide y debemos estimular también a pensar cómo podemos hacer para que los efectos económicos y de empleo que genera este tema sean lo menos posibles", ha señalado el regidor.

"HACE FALTA UNA REACCIÓN MÁS CLARA DESDE EL GOBIERNO"

A su juicio, "lo que hace falta es una reacción más clara desde el Gobierno de medidas que puedan compensar esa pérdida, de cómo pueden también sustituirse de una manera eficaz, las plazas perdidas en la alta velocidad".

De la Torre ha aludido a las plazas perdidas en el caso de Málaga, y ha dicho que la sustitución que se ha hecho por autobús para la línera directa de Málaga-Madrid es "rápida, se ha multiplicado por tres y casi por cuatro los números de autobuses pero queda muy lejos" de las cifras de la alta velocidad.

Sobre el avión, ha valorado también la respuesta de aerolíneas, que "se acercan a mil", pero no llegan a las que ofrece la alta velocidad. En este sentido, ha incidido también en que debe de haber una medida del Gobierno para que "los precios en tema aéreo no suban, sean precios lógicos y razonables".

Para el regidor, esa reflexión es "lo que, lógicamente, ahora debe hacerse y después del 29 de noviembre también, sea cual sea el resultado electoral". "Estos mensajes y estas reflexiones tienen validez como es natural, no solo para el gobierno actual, sino para el gobierno futuro", ha agregado.

RECUPERAR LA CONFIANZA

De igual modo, ha incidido en que es "fundamental" recuperar la confianza. "Lo que tenemos es que plantear y exigir que se haga esa reparación cuanto más rápido se pueda, con seguridad" y que "los sistemas de sustitución alternativa que han fallado, en este caso en el accidente de Urda, no fallen de ninguna manera, y haya los controles y auditorías técnicas necesarios y en tiempo real", así como "la duplicidad necesaria para que haya una seguridad total" en relación con el control humano.

"Es fundamental que la seguridad y la confianza en España y fuera de España se recupere y se mantenga. No puede repetirse en España una tragedia más como las dos que hemos tenido, y la afectación ha sido al sur", ha abundado.