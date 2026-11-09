El alcalde de Málaga insiste sobre accidente de tren en Urda: "Tenemos que procurar que eso no se repita nunca más"

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda en una imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido a las pérdidas por el cierre de la alta velocidad cifradas por Turismo Costa del Sol en 185,6 millones y casi 2.000 empleos afectados y ha dicho que "sobre todo lo dramático y lo tremendo es la pérdida de vidas humanas y los heridos" que ha producido el accidente ferroviario de Urda (Toledo), por lo que ha instado a "procurar que eso no se repita nunca más" en España.

Tras ser cuestionado por los periodista por ese informe preliminar, De la Torre lo ha valorado y ha insistido en los fallecidos y los heridos. "Es una tragedia auténtica que a nivel nacional nos ha conmocionado a todos"; recordando, entre otros, a la exministra Fátima Báñez y al joven malagueño David Reina, fallecidos en el accidente: "Son unas auténticas tragedias, lo otro siendo importante, queda como en un segundo plano, eso es tremendo y ahí es donde tenemos que procurar que eso no se repita nunca más en España", por la pérdida de vidas y por "la imagen también de España".

"La imagen de un país que no ha sido capaz de mantener bien una infraestructura básica para el país realizada con fondos europeos en su momento, y donde, además, parece que había también fondos europeos en los últimos años para ser mantenida, y habrá que ver y profundizar por qué no se han hecho bien las cosas", ha incidido.

En definitiva, ha señalado, "a mí eso es lo que me conmociona". "Evidentemente, cualquier pérdida económica de empleo, etcétera, nos tiene también que preocupar, obviamente; pero queda como un segundo plano en relación con esto que acabo de comentar", ha abundado.

PLAN ALTERNATIVO

Cuestionado, en concreto, por un plan alternativo de conexión, el regidor malagueño ha opinado que el Ejecutivo "tenía que haber reaccionado con más rapidez en este tema y poner alternativas para sustituir en las mejores condiciones posibles de tiempo y de confort, lo que supone la pérdida del funcionamiento de la alta velocidad".

Sobre los aviones, ha dicho que "tiene el problema de la limitación de aparatos de vuelo", pero "el esfuerzo tiene que ser desde el Gobierno, desde Adif, desde los que han estado, vamos a decir, detrás de todo este fallo, vamos a decirlo así, tratando de paliar los efectos".

En este sentido, ha insistido en que "eso es importante, lo es, pero lo otro, no lo podemos olvidar: es una conmoción brutal la que en las familias ha creado y los que hemos conocido estos casos y la solidaridad nuestra surge de una manera espontánea en relación con esas familias, como es lógico".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha lamentado que sobre la alta velocidad "llueve sobre mojado; tuvimos el accidente desgraciado de Adamuz, el accidente de Urda también, y la caída del talud en Álora".

"Llueve sobre mojado y eso supone una pérdida de vidas humanas, eso es irreemplazable", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que "hay vidas truncadas y familias que no se van a recuperar para toda la vida; eso es irrecuperable", pero, ha continuado, "también hay un efecto secundario que es la desconexión con la capital y eso supone que se termine la movilidad de más de 175.000 personas y un impacto la economía de la provincia y a la generación de empleo".

Para Salado, "lo peor es que el Gobierno es insensible, no hace absolutamente nada, no nos ha convocado ni al Ayuntamiento, ni a la Diputación, ni a la Junta de Andalucía, ni a las entidades para ver un plan alternativo terrestre o de aumento de la frecuencia de las compañías aéreas".

"Todas las iniciativas que están saliendo es por iniciativa propia de las líneas aéreas que han decidido aumentar su frecuencia y su número de asientos y eso no puede suceder en un país serio, moderno y en un Gobierno que tiene que estar para solucionar los problemas de los ciudadanos", ha dicho.

Así, Salado ha explicado que "nosotros, evidentemente, hemos hecho esa valoración para ver si hace un gesto de sensibilidad" el Ejecutivo, ya que "hasta el 13 de diciembre las pérdidas pueden ser de 185 millones de euros que se suman a las anteriores que se produjeron".

"Tiene el Gobierno que mover ficha y dar una solución que no va a solucionar el problema al 100%, porque la capacidad aérea no puede compensar esos más de 175.000 plazas, pero al menos aminorar ese perjuicio que se está causando en la Costa del Sol", ha apostillado.

Además, ha incidido en que "lo más importante es la pérdida de credibilidad, de seguridad que hemos tenido el destino, eso se está trasladando a los mercados nacionales y extranjeros". "Estoy convencido de que muchas familias que decidan o iban a decidir venir en Navidades aquí, ante esa inseguridad y falta de conectividad, van a elegir otros destinos".

Para Salado, "el Gobierno tiene que ponerse a traer soluciones a la movilidad de la Costa del Sol porque es muy injusto lo que está pasando", ha concluido.

CERCANÍAS

Por otro lado, De la Torre, tras ser cuestionado por las incidencias en el Cercanías de Málaga, ha sostenido que se necesita que el Cercanías de la costa, el C1 "funcione bien, si no mejor".

"Hay un proyecto, pero va lento, esa es la realidad", ha señalado, insistiendo en que "debe de ponerse en marcha cuanto antes haciendo los anuncios y las sustituciones necesarias para paliar también el momento en que a lo mejor tiene que estar cortado o afectado". "Es un tema que debe de explicar bien a Adif y Renfe y abordarlo" y "lógicamente las incidencias deben de superarse", además de que ha abogado porque la línea C2 crezca en el número de frecuencias.

SALADO: "ES LA PARÁLISIS POR EL ANÁLISIS"

Al respecto, también se ha pronunciado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que ha señalado que es "una muestra más de la dejación de funciones que tiene el Gobierno de las infraestructuras de la provincia de Málaga en materia ferroviaria, de transporte, de carretera y no nos dan respuesta".

"Es la parálisis por el análisis; están analizando están estudiando pero no hacen nada", ha dicho, al tiempo que ha criticado que en relación con el Cercanías "no se ha hecho lo que se prometió". "Dejación de funciones total", ha concluido.