El alcalde de Málaga insiste en "esfuerzo solidario" para evitar contagios de COVID y por la reactivación de la economía

"No seamos imprudentes", afirma, y recuerda a los siete fallecidos esta semana y a los más de 1.600 desde el inicio de pandemia

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en pedir un "esfuerzo solidario" para evitar los contagios de COVID-19 y también por la reactivación de la economía. Así, ha recordado también a las personas fallecidas con coronavirus durante la pandemia, que ascienden en la provincia a 1.651, siete de ellos en la última semana.

En su mensaje de los domingos, recogido por Europa Press, el alcalde ha recordado que esta semana Reino Unido ha mantenido a España en el nivel de restricciones para los viajes de sus ciudadanos, en color ámbar, y no ha pasado al verde, que suaviza esas medidas: "No se normaliza la llegada de británicos, no se recupera la economía al ritmo debido. Sigue estando bastante gente en desempleo, en ERTE, y empresas sin estar fuertes en economía".

De la Torre ha lanzado un mensaje a los más jóvenes: "Da la impresión de que no damos importancia pero tenemos que poner énfasis en que la solidaridad nos debe llevar a pensar en aquellos que necesitan que se reactive la economía".

Por tanto, ha insistido en mantener el protocolo COVID, como el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos pero también en "evitar encuentros familiares y de amigos donde esas normas se olvidan".

"No seamos impudentes, aunque no nos cueste riesgo grave la salud podemos contagiar a otro. De viernes a viernes, en la provincia de Málaga ha habido 83 hospitalizaciones y siete fallecidos", ha subrayado, al tiempo que ha añadido: "No pensemos que el tema es baladí, afecta a la economía; a la salud, muchas veces de personas que conocemos y no podemos olvidar".

Respecto a la vacunación, ha considerado que va a llegar, en agosto o septiembre con un 70 por ciento de la población inmunizada; y aunque esa esperanza "es importante" ha insistido en pedir un "esfuerzo solidario" a la población.

"Desde principios de la pandemia ha habido 1.651 fallecidos, muchos conocidos, amigos. Seamos solidarios con sus familiares y respetuosos con su recuerdo, haciendo lo posible de nuestra parte para vencer al virus, para que no haya más víctimas, no más contagiados", ha enfatizado el alcalde de Málaga, quien ha dado ánimos y pedido sacrificio todavía para vencer al virus.