Alcalde de Málaga no ve legítimo autorizar la contratación de obras del metro al Civil cuando han convocado elecciones

Publicado 16/10/2018 17:39:44 CET

Lamenta que el Gobierno andaluz siga "sin escuchar" a vecinos y tacha de "irresponsable continuar en esa huida hacia adelante"

MÁLAGA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes, después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado a la Agencia de Obra Pública de la Junta la contratación de las obras de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil y Materno Infantil, que "no parece legítimo" que un Ejecutivo "que acaba de convocar elecciones al parlamento autonómico adopte acuerdos de esta magnitud".

A juicio del alcalde, "exceden de la lógica actividad para garantizar el normal funcionamiento de los servicios y que compromete decisiones que deberá tomar el futuro gobierno andaluz que resulte elegido tras los comicios".

De igual modo, De la Torre, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que el Ejecutivo regional "siga dando pasos para llevar el tranvía hasta el Hospital Civil sin haberse sentado a escuchar a los vecinos", recordando que éstos "llevan años oponiéndose al proyecto, al menos en los términos en los que está concebido: en superficie, no soterrado".

"No es comprensible que un proyecto como éste, que implica una importante transformación de la ciudad y de uno de sus distritos más densamente poblados, no cuente con participación vecinal; máxime cuando la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió a que existiría un consenso vecinal que es más que evidente que no existe", ha recordado el alcalde.

En este sentido, el regidor 'popular' ha añadido que "tanto el diálogo, como la falta aún de una adenda al convenio para la implantación de la red de metro que reflejase ese nuevo trazado hacia el norte, engrosan la lista de incumplimientos de la presidenta".

Por otro lado, De la Torre ha afirmado que el Ayuntamiento, y con él, la ciudad, "ha sido maltratado por la Junta con este tema hasta el punto de que se nos ha utilizado para justificar decisiones que el Gobierno andaluz ha tomado de forma unilateral y, en la práctica, no se nos ha informado como sería lo lógico, tratándose de socios del proyecto".

Ha dicho, además, sobre la decisión final, de si hacerlo o no, que "no corresponde al Consistorio ya que la declaración de interés metropolitano realizada por la Junta le faculta para el inicio de las obras sin necesidad de solicitarnos licencia".

Por ello, ha agregado que "solo la Junta puede responder a los vecinos de Bailén si va a meter la catenaria del tranvía en sus calles", ha añadido.

Así, ha dejado claro que "nuestro compromiso, como Ayuntamiento, es seguir escuchando a los vecinos y tratando de tender puentes para el diálogo con la Junta, en la búsqueda de soluciones más constructivas y aceptadas por la mayoría de la ciudadanía, además de continuar recurriendo por la vía administrativa todos aquellos actos que consideremos que vulneran la normativa --en materia de accesibilidad o seguridad, por ejemplo-- o que van claramente en contra de los intereses de los malagueños, ya que es a ellos a quienes nos debemos".

HISTORIA DEL METRO ES DE "SOBRECOSTES, PARÁLISIS Y RETRASOS"

Asimismo, ha recordado que la historia del metro "es una historia de sobrecostes millonarios a costa de los bolsillos de los malagueños, retrasos y parálisis de obras durante años en pleno centro de la ciudad, problemas de movilidad para los vecinos y cierre de comercios".

"Con estos antecedentes, sería cuanto menos lógico, que el Gobierno de Susana Díaz se plantee reflexionar y escuchar los argumentos de los vecinos", ha incidido, al tiempo que ha agregado que, de igual modo, "sería bueno tener en cuenta factores como la próxima construcción de un nuevo hospital en Málaga junto al Civil, lo que intensificará aún más el número de malagueños que acudan a la zona y podría, por tanto, estar más en sintonía de un metro soterrado y que no interfiera en el transporte público en superficie".

Para el alcalde de Málaga, "es irresponsable continuar en esa huida hacia adelante para acometer un proyecto por encima de todo y de todos, sin escuchar jamás la opinión de los vecinos", ha concluido.