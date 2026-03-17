El alcalde de Málaga pide "transparencia" y poner "seguridad en paralelo a rapidez" en la recuperación del AVE directo

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en poner "la seguridad en paralelo a la rapidez" a la hora de acortar plazos para que se restablezca la conexión directa por alta velocidad de Málaga con Madrid, al tiempo que ha reclamado "transparencia" e "información clara".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que ha sido "muy comprensivo" con el tema y ha añadido que "sinceramente lo que veo es que Adif y el Ministerio han sido muy lentos en analizar bien la situación y en ser muy claros y transparentes en las previsiones de cuánto tiempo duraría la normalización del tema".

El regidor ha recordado que hace tres domingos estuvo visitando la zona donde se están desarrollando los trabajos y "la impresión" es que "tenían mucha tarea por delante". Asimismo, ha incidido en que lo tienen que decir los técnicos y ha sostenido en "hacer las cosas de tal manera que sea rápido, pero sobre todo sea seguro".

Ha dicho también que "no se puede volver a repetir una situación de este tipo, que no sea una línea con fragilidad", aludiendo a la "total seguridad".

"Otra cosa es el análisis si ahí el proyecto se puede haber hecho otra manera", ha señalado, pero ha incidido, asimismo, en que "es un tema ya pasado que sirve como experiencia para aprender los técnicos que están en estos temas".

Por tanto, De la Torre ha recalcado la importancia de que "se siga una acción rápida, sólida, segura y transparente" porque "si se hubiera dicho con claridad, la sorpresa negativa que supuso ayer esa información no hubiera sido tal", aludiendo a "una mentalización clara de lo que hay que hacer y hay que acostumbrarse a resolverlo de la mejor manera posible, tratando de que esa combinación autobús-tren, mientras sea necesaria, funcione bien lo mejor posible".

Además de transmitir mensajes de que "Málaga sigue siendo atractiva, tanto la ciudad como la provincia, se tarde lo que se tardaba o se tarde una hora más", ha considerado que es "una pena una hora más, es evidente, eso crea problemas no solamente de cara al turismo sino también a los que tienen una relación de tráfico habitual entre Madrid y Málaga porque sean profesionales estudiantes, etcétera".

No obstante, De la Torre ha dicho que "a todo nos podemos adaptar", pero ha incidido en que se diga "la verdad": "Dígamela pronto para poder planificar, eso es lo que yo he echo falta", ha apostillado.

"He sido muy comprensivo en el tema, he puesto la seguridad en paralelo al tema de la rapidez", ha sostenido, volviendo a recordar la visita y su interés al hablarlo con las empresas y técnicos; al tiempo que ha añadido que "la verdad que era previsible que podía pasar esto que ha pasado, pero tenía que contarlo Adif".

"Tenían que haberlo contado ellos, anticipándose a que no fuera una cosa tan cerca de la fecha del 22 y 23 y planteando unos plazos que evidentemente en principio preocupan", ha dicho el alcalde, quien ha abogado por "esperar que se pueda hacer alguna reducción de plazo, pero sobre todo la seguridad debe estar ahí bien presente". "Y mientras tanto, transparencia, información clara para que todos estemos al tanto", ha concluido.