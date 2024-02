El alcalde de Málaga, sobre retirar nombres franquistas del callejero: "Cultura lo verá con el cumplimiento de la ley"

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes en relación con si en este mandato se va a estudiar la posibilidad de retirar nombres del callejero en la ciudad relacionados con la dictadura franquista que "ese tema lo lleva el Área de Cultura y lo verá con el cumplimiento de la ley y con la máxima sensibilidad en este tema".

Cuestionado en concreto por los periodistas por las avenidas Carlos Haya y del Comandante García Morato, ha incidido en que se verá, "el Área de Cultura tiene personas especializadas en ello".

Sobre la avenida del Comandante García Morato, de entrada al aeropuerto, ha precisado que "tengo que ver si es callejero nuestro, supongo que sí, pero hay que hablar con el aeropuerto desde el punto de vista de lo que pueda suponer el cambio". "Siempre en esto está el tema de la gente que tiene la numeración, correos, su dirección postal en un nombre concreto y al cambiarlo, no es tan fácil".

"Nosotros tenemos propuestas de nombres, que tenemos algunos pendientes y tenemos que buscar calles nuevas", ha abundado, al tiempo que ha insistido, no obstante, en que "la norma, en lo que haya que cumplir, trataremos de cumplirla".

Sobre si cree que, en este momento, se está incumpliendo la ley de memoria democrática al mantener esos nombres, ha precisado que "no; yo no creo que se esté incumpliendo, yo creo que se ha estudiado el tema y cuando se estudia se busca soluciones, si no se ha hecho hasta ahora será por alguna razón técnica del que acabo de comentar".

También De la Torre ha aludido a La Desbandá, ocurrida en febrero de 1937 en la carretera entre Málaga y Almería, donde murieron miles de personas cuando huían tras la entrada de las tropas fascistas en Málaga, y que recientemente se ha conmemorado el aniversario. Así, ha señalado que "fue una etapa triste".

"Espero que los historiadores profundicen en muchos aspectos de la historia de España, en concreto, sobre este tema porque ahí curiosamente la República no defendió a la ciudad, no sé dónde quedaron las tropas que estaban en teoría defendiendo a Málaga, y la población que salía de Málaga hacia Almería quedó, digamos, un poco desprotegida en ese sentido". "Han pasado muchos años de todo ese tema, interesa profundizar en ello, pero siempre con rigor", ha señalado De la Torre.

Precisamente este martes en Málaga, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con representantes de colectivos de Memoria Democrática: Asociación La Desbandá, Asociación contra el silencio y el olvido y por la recuperación de la Memoria Histórica de Málaga y Foro por la Memoria de la Axarquía.

Por otro lado, también cuestionado por los periodistas sobre otros temas, De la Torre ha sido preguntado por la nueva 'Fan Zone' en la Rosaleda y cuándo se podría contar con ella, ha explicado que "no sé el calendario y cómo está, pero la idea es, efectivamente, resolver el problema que hay en la zona de La Roca, buscar alternativas".

"El club y las áreas municipales respectivas en este tema están en la línea de hacerlo; tiene todo mi simpatía y apoyo al tema para que efectivamente la convivencia del estadio con los vecinos de La Roca sea la mejor posible".