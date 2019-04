Alcalde valora importancia de tener gobiernos "libres" de grupos que van en contra del interés general para "fastidiar"

Publicado 16/04/2019 14:28:43 CET

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este martes que en las elecciones municipales mucha gente reflexionará sobre "qué importante" es tener gobiernos que puedan estar "libres" de algún grupo que "quiera ir en contra del interés general para fastidiar, simplemente para fastidiar, al equipo de gobierno".

Así se ha pronunciado De la Torre tras ser cuestionado por la moción de Ciudadanos (Cs) en la que se apunta expresamente en el cuerpo que es para "tocar los cojones".

El regidor, que ha reconocido que no ha leído la moción del grupo naranja entera pero sí lo ha visto en la prensa, lo ha calificado de "sorprendente" y ha aludido a que se puede decir que esa expresión "viene inspirando la política de acción de Cs durante ciertas ocasiones, y no permanentemente, pero sí en ciertas ocasiones, y muy especialmente en los últimos meses".

No obstante, aunque no ha querido entrar en valorar la frase utilizada, que es "muy expresiva y anecdótica", sí ha señalado que "lo importante en política es estar para servir al bien común y al interés de la ciudad en este caso y no para hacer estrategias de partido y de corto alcance que no sirven al bien común y el interés general".

Asimismo, ha incidido en que, de cara al futuro, lo aludido por Ciudadanos en la moción "queda dicho", recordando que este próximo mes de mayo hay elecciones municipales.

"Seguramente en esas elecciones mucha gente reflexionará de qué importante es tener gobiernos que puedan estar libres de que algún grupo quiera ir en contra del interés general para fastidiar, simplemente para fastidiar al equipo de gobierno", ha concluido.