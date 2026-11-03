Alcalde de Vélez-Málaga reduce sueldos públicos para ahorrar más de 400.000 euros y los destina a limpiar el municipio

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros. - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, ha anunciado este martes 3 un paquete de medidas de austeridad que contempla una reducción de alrededor del quince por ciento en las retribuciones de los miembros de la Corporación municipal y del personal eventual, mediante una moción urgente que se llevará al próximo pleno ordinario.

Según ha precisado el Consistorio veleño, esta iniciativa permitirá un ahorro estimado superior a los 400.000 euros anuales, que se destinará íntegramente a mejorar y modernizar el servicio de limpieza viaria en todo el término municipal. A estas medidas se suma la renuncia del alcalde a percibir cualquier retribución del Ayuntamiento por el ejercicio de la Alcaldía.

Al hilo, el alcalde ha explicado que tenía previsto anunciar estas actuaciones durante el pleno de investidura celebrado el pasado miércoles, si bien el "trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo motivó que, por respeto a las víctimas y sus familias, se acordara modificar el desarrollo de aquella sesión y limitarla a los actos institucionales imprescindibles".

En relación con la reducción del gasto político, el primer edil ha confirmado que ha renunciado a percibir cualquier sueldo municipal por ejercer como alcalde de Vélez-Málaga, así como a las cantidades que pudieran corresponderle por asistencia a plenos, comisiones y juntas de gobierno. Asimismo, ha comunicado que presentará su renuncia a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y a Axaragua.

La moción que se someterá este martes a la consideración del pleno contempla una reducción de alrededor del quince por ciento en las retribuciones de los concejales con responsabilidades de gobierno y de los representantes de la oposición, así como en las cantidades asignadas al personal eventual del Ayuntamiento.

La medida afectará tanto a las retribuciones de los ediles con dedicación exclusiva como a las cantidades máximas previstas por asistencia a órganos colegiados para aquellos que no cuentan con dedicación exclusiva o parcial. Según las estimaciones económicas recogidas en la iniciativa, el conjunto de estas medidas permitiría alcanzar un ahorro anual superior a los 400.000 euros.

La moción establece que los recursos económicos que se obtengan mediante la reducción de las retribuciones políticas se destinen en su totalidad a mejorar el servicio de limpieza viaria del municipio. Entre las actuaciones previstas se encuentran la incorporación de nuevos servicios de baldeo, la adquisición de maquinaria y una mayor mecanización de los trabajos, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa del servicio y "mejorar la atención a las necesidades de limpieza de los distintos núcleos de población".

Durante su comparecencia, el alcalde ha señalado que la limpieza viaria constituye una de las principales demandas trasladadas por los vecinos y ha explicado que el propósito de la iniciativa es "vincular directamente la reducción del gasto político con el refuerzo de un servicio público municipal".

El regidor ha indicado que las mejoras deberán desarrollarse mediante los procedimientos administrativos y presupuestarios que correspondan, una vez que se concrete el ahorro efectivo derivado de las medidas propuestas. La moción será debatida y sometida a votación en la sesión plenaria ordinaria prevista para esta misma mañana.