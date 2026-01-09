Alcaldes del PP en comarca Guadalhorce piden a Gobierno la presa de Cerro Blanco para regular el río y garantizar agua

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y el coordinador de Agricultura y Pesca de la formación provincial, Fernando Fernández, en el encuentro con alcaldes y portavoces populares en la comarca del Guadalhorce. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes y portavoces del PP en la comarca malagueña del Valle del Guadalhorce han pedido al Gobierno de España que "se tome en serio" la necesidad de impulsar la presa de Cerro Blanco, infraestructura de competencia estatal "imprescindible para regular el caudal de los ríos Grande y Guadalhorce y evitar crecidas e inundaciones como las vividas en los últimos meses, así como para asegurar el abastecimiento de agua en épocas de sequía".

Así lo han expuesto durante una reunión junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y el coordinador de Agricultura y Pesca de la formación provincial, Fernando Fernández, encuentro en el que Carmona ha destacado la unidad de la comarca del Guadalhorce para reclamar esta actuación y ha apuntado el carácter eminentemente agrícola de esta zona de la provincia.

A través de una nota, el dirigente 'popular' ha incidido en la necesidad de plantear el proyecto "con el menor impacto posible" en municipios como Coín y Guaro, tal y como solicitan sendos alcaldes, y ha señalado igualmente la disposición de la formación "para abordar la situación junto a las comunidades de regantes de esta comarca".

En este sentido, Carmona ha reiterado la "doble vertiente" de la presa de Cerro Blanco, que ha considerado "fundamental" tanto por motivos de seguridad como para prevenir daños propiciados por las avenidas e inundaciones, al regular el caudal del Guadalhorce y del río Grande.

"El Gobierno debe asumir su responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado y de desviar inversiones hacia otros territorios mientras el riesgo persiste en Málaga y, más concretamente, en la comarca del Guadalhorce", ha subrayado.

Asimismo, ha reivindicado la "importancia vital" de esta infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua, tanto a las familias como a los agricultores y ganaderos de la comarca, especialmente durante épocas de sequía como la que también hemos vivido hace tan solo unos meses atrás.

Por ello, ha anunciado que la formación presentará mociones en los ayuntamientos de la comarca para exigir al Ejecutivo de Sánchez que "planifique y ejecute la presa de Cerro Blanco cuanto antes", al tiempo que ha recordado que el PP de Málaga da a esta infraestructura "la máxima prioridad" en la lista de reclamaciones de la formación al Ejecutivo central en la provincia "tras siete años de abandono inversor".

En la reunión han participado los alcaldes de Coín, Francisco Sántos; Guaro, José Antonio Carabantes; Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova; Pizarra, Félix Lozano; Yunquera, José María Rodríguez; y Tolox, Jerónimo Macías; así como los portavoces populares en Cártama, Pedro Pardo; Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma; y Alozaina, José Santaolalla, además del coordinador general del PP malagueño, Cristóbal Ortega.

Así, en el encuentro ha quedado de manifiesto "el carácter absolutamente prioritario" que el PP otorga a esta actuación, dependiente del Gobierno de España, han incidido desdfe la formación a través de la nota.

"No nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras el Gobierno de Sánchez y Montero abandona a Málaga y al Guadalhorce mientras ejecuta inversiones y obras hidráulicas en otros territorios, como Cataluña, por mero interés político", ha aseverado el secretario general del PP de Málaga.