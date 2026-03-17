La alcaldesa de Fuengirola critica la falta de información sobre la desconexión por AVE y teme que se alargue a verano

Obras línea férrea alta velocidad Málaga. - EUROPA PRESS

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula, ha criticado la falta de información respecto a la línea férrea y la recuperación de la conexión directa por alta velocidad, que ahora se prevé para finales de abril, y ha considerado que "el Gobierno nuevamente ha fallado a Andalucía y a la provincia"; al tiempo que ha dicho temer que esta situación "se alargue hasta el verano".

"Nos vamos a ver muy afectados y seguimos con la indefinición de cuándo se va a restablecer la línea de forma completa. Ahora se habla que si a finales de abril, que a finales de año. Eso es una situación lamentable para toda la provincia de cara al inicio de la temporada turística", ha señalado en declaraciones a Europa Press Mula, quien ha dicho recibir la noticia del retraso "con muchísima tristeza".

Así, la regidora ha recalcado que afecta "no solo por la presencia de turismo, sino por lo que conlleva esa presencia de turismo; la generación de empleo, la generación de actividad en nuestros destinos, que son destinos eminentemente turísticos, en nuestra principal industria".

"Creo que les ha faltado transmitirnos seguridad, transmitirnos información, tener reuniones de trabajo con nosotros; parece que van por libre", ha dicho Mula del Gobierno socialista de España, al que ha acusado de "nuevamente atacar a la provincia de Málaga con esta situación y lo peor de todo es que todavía no sabemos cuándo se restablecerá con normalidad".

"Tememos que se alargue hasta el verano porque hasta ahora, viendo los antecedentes, han ido cambiando la fecha según les ha ido interesando", ha apuntado la alcaldesa de Fuengirola, quien ha señalado que "una obra de esa envergadura, estoy segura que la tenían definida desde el principio y han querido mentirnos a los malagueños, mentirnos a los alcaldes, con que esto se iba a resolver".

Por esto, ha indicado que teme "muy mucho que no se restablecerá, como están diciendo ahora, a finales de abril" y ha aludido a que "se habla definitivamente hasta final de año", lo que muestra, en su opinión, "no solo la indefinición, sino la falta de mantenimiento tan brutal que hemos tenido que tener en esta línea a lo largo de estos años para que la situación esté como está". "Creo que lo sabían y nos lo han ocultado", ha finalizado.