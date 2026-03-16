Alcaldesa de Torremolinos (Málaga) sobre el retraso en la conexión por AVE: "No creo que se haya hecho todo lo posible"

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha puesto en duda que el Gobierno de España haya hecho todo lo posible por restablecer la conexión directa por alta velocidad ferroviaria de la provincia malagueña toda vez que el presidente de Adif ha anunciado este lunes que la finalización de las obras por el desprendimiento de un muro en Álora --que actualmente impiden la referida conexión-- se prolongarán hasta pasada la Semana Santa.

"No podemos comprender desde el Ayuntamiento de Torremolinos, de tantos empresarios y de tanto empleo que genera en nuestra ciudad el sector turístico, que se nos comunique que no va a haber alta velocidad que conecte Málaga con Madrid hasta después de Semana Santa", ha expresado la regidora en un corte de audio difundido por el Consistorio.

Del Cid ha dicho que la noticia "nos quiebra de estupor como poco" porque, ha considerado, "hay una falta de respeto, hay una falta de calibrar cuáles son las consecuencias de la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero. Y desde luego ese mirar hacia otro lado, el no querer asumir responsabilidades, creo que tiene que terminar".

La alcaldesa de la ciudad costasoleña ha dicho que son miles de malagueños y torremolinenses los que dependen del turismo, y en este punto ha añadido que todas las administraciones deben hacer un esfuerzo porque en todas partes pueden surgir circunstancias en las que haya que dar lo mejor para que vuelvan a funcionar los servicios públicos.

En este momento de su intervención, Margarita del Cid ha insistido en que "sinceramente, no creo que en este caso se haya puesto toda la carne en el asador"; y ha subrayado: "No creo que se haya hecho todo lo posible para que Málaga vuelva a tener alta velocidad".

"Estamos cansados de no ser nunca un objetivo, ni ser un territorio que sea importante para el Gobierno de España. Desde luego, Málaga no se merece este trato", ha concluido.