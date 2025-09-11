La alcaldesa valora la fortaleza de Marbella (Málaga) con la celebración de la elminatoria de la Copa Davis

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) volverá a demostrar su fortaleza a nivel deportivo y turístico con la celebración de la eliminatoria de la Copa Davis, que se lleva a cabo por quinta vez en la ciudad, y que en esta ocasión enfrentará este fin de semana a España y Dinamarca.

Así lo han valorado desde el Ayuntamiento después de una visita de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, al equipo nacional, marco en el que la regidora ha subrayado que "ya está todo preparado para albergar un evento que tiene una gran repercusión, que cuenta con un aforo para 5.000 espectadores, y que situará a nuestro municipio en el foco mediático al estar presente en las principales plataformas deportivas".

Asimismo, la primera edil ha señalado que "cuando por parte de la Real Federación Española de Tenis (RFET) nos propusieron que esta cita volviese a realizarse en Marbella, tanto desde el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía entendimos que era muy buena oportunidad".

Muñoz ha señalado que este encuentro también ha propiciado que los hoteles del municipio se encuentren con prácticamente el cien por cien de ocupación y ha deseado éxito a la delegación española en esta cita deportiva que se disputa en la pista central Manolo Santana del Club de Tenis de Puente Romano.