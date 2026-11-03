Alcaucín (Málaga) celebra este sábado la Fiesta de la Castaña repartiendo 300 kilos de este fruto

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marilé Muñiz, junto al alcalde en funciones de Alcaucín (Málaga), Juan Francisco Ríos, en la presentación de la Fiesta de la Castaña. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

ALCAUCÍN (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Marilé Muñiz, el alcalde en funciones de Alcaucín, Juan Francisco Ríos, y las concejalas de Fiestas y Cultura y la de Turismo, Paula Núñez y Wendy Voorhaar, respectivamente, han presentado este martes 3 la Fiesta de la Castaña, que tendrá lugar este sábado, 7 de noviembre.

"Es una fiesta muy otoñal, declarada de Interés Turístico Provincial y que rinde además homenaje a la tradición. La fiesta tiene además un componente gastronómico que nos acerca a las Navidades que están por llegar ya que se degustan los primeros mantecados acompañados de una copitas de anís", ha adelantado Muñiz, según ha concretado la mancomunidad a través de una nota.

Al hilo, la vicepresidenta ha lanzado una invitación "a todas las personas que estén buscando un buen plan de fin de semana, que se acerquen casa en Alcaucín o que busquen alojamiento para todo el fin de semana donde disfrutarán además de esta fiesta familiar, de un entorno privilegiado como es el Parque Natural Sierras Tejeda y Almijara".

En concreto, esta fiesta tiene lugar el primer fin de semana de noviembre y si bien en el Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama "apenas quedan ya castaños", se celebra en recuerdo de generaciones anteriores.

En contexto, se remonta a hace muchos años, cuando en la Noche de los Difuntos los jóvenes del pueblo iban pidiendo por las casas castañas, batatas, anis y mantecados para degustar en la plaza al toque de las campanas de la iglesia. Cada uno hacía una aportación para comprarlas y comerlas en el Teleclub del municipio y, posteriormente, la Escuela de Adultos comenzó a organizarla con la colaboración de la Asociación de Mujeres Albahaca recuperando la tradición para los vecinos u vecinas.

Llegaba un castañero y en los hornos de las panaderías se asaban las batatas. "Una bonita tradición que reunía a familiares, amigos y vecinos compartiendo lo que cada uno podía aportar y manteniendo vivo el espíritu de convivencia que caracteriza a nuestro pueblo", ha destacado Núñez, orgullosa de "conservar esa esencia, celebrando juntos nuestras raíces y poniendo en valor los productos y tradiciones de nuestra tierra".

La tradición fue extendiendo por otros pueblos, y al llegar cada vez más visitantes, fue el Ayuntamiento quien decidió asumir la Fiesta de la Castaña con la colaboración de la asociación y de los vecinos del pueblo. Las batatas las adquieren a un agricultor del pueblo y los mantecados a las panaderías locales.

"Y es por todo eso que durante la Fiesta de la Castaña --una de las celebraciones más especiales y arraigadas-- el municipio se llena de ambiente, música, gastronomía y tradición", ha explicado la concejala de Fiestas, quien ha insistido en que esta fiesta "forma parte de nuestra historia y de nuestras costumbres, transmitiéndose de generación en generación".

En este sentido, la edil de Fiestas ha informado que se repartirán alrededor de 300 kilos de castañas "para que todos los asistentes puedan disfrutar de este característico fruto de otoño, acompañados de batatas, mantecados y anís, entre otros productos de la zona".

El programa de actividades arrancará a las 12,00 horas con una 'masterclass' de zumba. A la 13,00 horas, comenzará la música en directo con Evelyn Ríos. A las 14,00 horas habrá degustación de 'plato alpujarreño'. Durante todo el día habrá puestos para la compra de productos tradicionales andaluces como vino, embutido, aceite o turrones.

A las 17,00 horas, habrá actuación de 'La Magia de las Cuatro Estaciones' representado por el alumnado de la Escuela de Teatro de Lorena Díaz. Media hora después actuará Infinity Show. A las 18,00 horas comenzará el reparto de castañas y la degustación de productos típicos como mantecados, batatas y anís. La música la pondrá el dj Noslen.

A las 20,00 horas está previsto el pregón de la Fiesta de la Castaña 2026 que correrá a cargo del director de Axarquía TV, José Antonio Ponce. "Y a continuación le entregaremos la Castaña de Honor a un vecino de nuestro municipio", ha mencionado Núñez. La música seguirá con la orquesta Infinity Show y el dj Sebas estará en los descansos.