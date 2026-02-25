Alfarnate (Málaga) subvenciona a sus agricultores para la adquisición de cerezos para ampliar sus plantaciones

Cerezas de Alfarnate. - WEB AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE

ALFARNATE (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Alfarnate ha puesto en marcha una iniciativa para apoyar al sector agrícola local mediante la subvención a aquellos agricultores de la localidad que adquieran cerezos para ampliar sus plantaciones.

Según han indicado desde el Consistorio en una publicación en su perfil en redes sociales, consultada por Europa Press, el Ayuntamiento ha subvencionado el 50% del precio de todos los cerezos, además de cubrir el IVA y el transporte "facilitando así que nuestros agricultores puedan ampliar sus plantaciones en mejores condiciones económicas".

En total, se han repartido mil cerezos entre los agricultores del municipio, lo que, según destacan desde la administracíón local, refuerza el compromiso con el desarrollo rural, a la vez que se pretende "incrementar el número de cerezos en el término municipal, fortalecer el sector agrícola y contribuir a la mejora y conservación de nuestro entorno natural".

Con poco más de 1.000 habitantes, Alfarnate es un pueblo serrano enclavado en un paraje natural del extremo noroccidental de la Alta Axarquí. Se le conoce como la Corona de Málaga al ser el municipio más alto de la provincia con núcleo urbano situado a unos 900 metros sobre el nivel del mar.

Con el auge del cultivo de cerezos en Alfarnate y debido a la gran calidad que este producto tiene en el municipio, desde 2006 se celebra un día dedicado a este producto donde los visitantes pueden adquirir y degustar este fruto.