Alfarnatejo acoge Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes, una cita gastronómica y cultural de la Alta Axarquía

La diputada provincial Sagrario Molina participa junto al alcalde de Alfarnatejo, Daniel Benítez, en la presentación de la Fiesta de Singularidad Turística Gazpacho de los 3 Golpes de la Alta Axarquía - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa, junto al Ayuntamiento de Alfarnatejo, la celebración de la Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes, que tendrá lugar el sábado 1 de agosto y que volverá a convertir al municipio de la Alta Axarquía en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

La cita, declarada de Interés Turístico Provincial, reunirá gastronomía, música, actividades familiares, cultura popular y promoción del territorio en una programación pensada para todos los públicos.

La jornada contará con la presencia del Mercado Gastronómico Sabor a Málaga, que acercará al público productos de la despensa malagueña y reforzará el vínculo entre la gastronomía local, los productores de la provincia y las fiestas singulares del interior.

La programación incluirá, además, la tradicional degustación gratuita del Gazpacho de los Tres Golpes, una de las señas de identidad de Alfarnatejo y uno de los momentos más esperados de esta celebración.

La diputada provincial Sagrario Molina ha destacado que esta fiesta "representa muy bien la riqueza gastronómica, cultural y patrimonial de los municipios del interior de la provincia, y contribuye a reforzar su atractivo turístico durante todo el año".

Asimismo, ha subrayado que "apoyar este tipo de iniciativas permite poner en valor las tradiciones locales, favorecer la llegada de visitantes y generar nuevas oportunidades para el tejido económico y social de nuestros pueblos".

La programación comenzará a las 11,00 horas con una ruta urbana guiada, previa inscripción, por algunos de los enclaves más representativos de Alfarnatejo. A esa misma hora arrancarán el pasacalles de la Escuela de Música de Alfarnatejo y Alfarnate, el mercado gastronómico Sabor a Málaga y las actividades infantiles y familiares distribuidas por distintos espacios del municipio.

La jornada incluirá también el concierto de piano flamenco de Diego Valdivia, el nombramiento de José Luis Puche como Hijo Adoptivo de Alfarnatejo y un homenaje a la afición malaguista, con el descubrimiento del rótulo de la Plaza Málaga C.F. y del mosaico 'Afición Malaguista', que dará nombre al campo de fútbol municipal.

Además, se podrá visitar la exposición pictórica de Puche y se realizará el mural 'Alfar y Natejo Malaguistas', acompañado por la interpretación del Himno del Málaga a cargo de la escuela de música municipal.

Otro de los momentos destacados será la inauguración del monumento tridimensional dedicado a Alfar y Natejo, dentro de la estrategia promocional Territorio Tejón. La fiesta reconocerá también la labor de la Asociación de Mujeres Ceramistas de Alfarnatejo, que ha elaborado 1.000 cuencos cerámicos para la degustación del Gazpacho de los Tres Golpes, cuyo reparto gratuito contará, como es tradicional, con el chef Samuel Perea como maestro de ceremonias.

La programación gastronómica se completará con la presentación del libro 'Cariño, el que admita', del chef José Coín, acompañada de un showcooking, y con la elaboración del postre Natejito, creado por el chef Rubén Antón como homenaje a los colores y símbolos de Territorio Tejón.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán participar en actividades gratuitas como el Gazpacho Gigante, La Madriguera, la Mini Feria Tejona, talleres infantiles y familiares y el nuevo Pasaporte Tejón, que permitirá obtener sellos en distintos espacios de la fiesta y optar a premios.

La programación musical se desarrollará durante el fin de semana en la carpa municipal, con el musical 'Grease', Infinity Show, La Fresca FM, Kalima, el grupo Long Play, el tributo 'Con más Flow' y el DJ Javi Domínguez.

La Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes vuelve así a consolidarse como una de las grandes citas del verano en la Alta Axarquía, uniendo gastronomía, tradición, cultura popular, identidad local y promoción turística.

Con el apoyo de la Diputación de Málaga y la participación del Ayuntamiento de Alfarnatejo, la celebración refuerza el valor de las fiestas singulares de la provincia como herramientas para dinamizar los municipios del interior, ampliar su visibilidad y fortalecer el orgullo de pertenencia en torno a sus tradiciones.