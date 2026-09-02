Alhaurín de la Torre (Málaga) reunirá en 'Literalh' a Andrés Trapiello, Clara Sánchez y Víctor del Árbol

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Manuel López, presentan el programa de la V edición del encuentro cultural 'Literalh'. - AYTO. ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Manuel López, han presentado el programa de la V edición del encuentro cultural 'Literalh', que contará con la presencia de Andrés Trapiello, Clara Sánchez y Víctor del Árbol y que tendrá lugar el 18 y 19 de septiembre en el centro cultural La Platea.

Villanova ha calificado a los asistentes anunciados como "tres autores de muchísimo prestigio" y ha recordado que en ediciones anteriores han pasado figuras como Juan Manuel de Prada, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Javier Sierra, Julia Navarro, María Dueñas, Javier Cercas o Lorenzo Silva, entre otros.

El encuentro quedará inaugurado oficialmente el viernes 18 de septiembre a las 18,00 horas. Los tres protagonistas charlarán con el periodista Moisés Rodríguez con un programa que abarca una exposición de fotografías, actuaciones musicales y firma de libros.

El mismo viernes será el encuentro con Andrés Trapiello a las 19,00 horas, mientras que los de Víctor del Árbol y Clara Sánchez serán el sábado 19 a las 18,30 y a las 19,45 respectivamente.

'Literalh' está organizado por la Concejalía de Cultura, la Biblioteca y el centro cultural La Platea del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y por 'Eme de Mar Gestión Cultural', han informado desde el Consistorio en un comunicado.

El edil de Cultura ha animado a alhaurinos y visitantes a acudir a disfrutar de una cita que ha definido como un "festival literario" y un "acontecimiento cultural que goza de muy buena salud". También ha asegurado que contará con un "programa de primerísimo nivel".

Por su parte, la representante de Eme de Mar Gestión Cultural, Mar Ortiz, ha anunciado que habrá "sorpresas" durante la celebración y ha subrayado también el protagonismo del público en cada charla.

Ortiz ha agradecido la colaboración de los artistas musicales que actuarán durante la cita, siendo estos el Conservatorio Superior de Danza de Málaga 'Ángel Pericet' y Alba LaMerced.

Por último, la técnica responsable de la Biblioteca Municipal 'Antonio Garrido Moraga', Rocío Serrán, ha adelantado que la Biblioteca realizará una selección de las obras de los tres escritores aprovechando su visita para ponerlas a disposición de sus lectores y usuarios.

LOS AUTORES

Andrés Trapiello es un poeta, ensayista y novelista, reconocido por una prosa elegante, melancólica y de una minuciosa atención a lo cotidiano. Entre sus obras más reconocidas destacan su diario 'Salón de pasos perdidos', el ensayo 'Las armas y las letras', la novela 'Los amigos del crimen perfecto' y su traducción del Quijote al castellano moderno.

Trapiello ha sido galardonado con prestigiosos reconocimientos como el Premio Nadal, el Premio Nacional de la Crítica y el Premio de las Letras de Castilla y León. El escritor leonés es una de las voces más singulares de la literatura contemporánea en español.

Otro de los asistentes es Víctor del Árbol, un novelista destacado de la narrativa negra y psicológica europea por su estilo lírico, denso y profundamente humanista, enfocado en el dolor, la culpa, la memoria histórica y la redención.

Ex-mosso d'Esquadra y con formación en historia, irrumpió en el panorama internacional con obras como 'La tristeza del samurai', 'Un millón de gotas' o 'La víspera de casi todo'.

Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y distinguida con múltiples galardones, entre los que destacan el Premio Nadal, el Grand Prix de Littérature Policière en Francia y el nombramiento como Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

La última de las autoras invitadas es Clara Sánchez, una de las escritoras españolas más leídas y consolidadas, caracterizada por un estilo ágil, intimista y un notable pulso psicológico para desentrañar los secretos, la vulnerabilidad y las intrigas de la vida cotidiana contemporánea.

Sánchez cuenta con una trayectoria traducida a más de veinte idiomas y de enorme éxito internacional, especialmente en Italia. Entre sus obras más destacadas se encuentran 'Últimas noticias del Paraíso', 'Lo que esconde tu nombre', 'El cielo ha vuelto' e 'Infierno en el paraíso'.

Su narrativa la ha hecho acreedora de los tres galardones de novela más prestigiosos de España: el Premio Alfaguara, el Nadal y el Premio Planeta, además de ser elegida académica de la Real Academia Española.