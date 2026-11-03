Almáchar celebra el Mercado Moscatel con una jornada dedicada a los productos locales, la gastronomía y las tradiciones

Almáchar celebra la X edición del Mercado Moscatel con una jornada dedicada a los productos locales, la gastronomía y las tradiciones de la Axarquía - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Almáchar (Málaga) celebra con el apoyo de la Diputación de Málaga su X Mercado Moscatel, un evento festivo para promocionar la uva pasa de la Axarquía y las tradiciones en torno a ella.

Durante toda la jornada del domingo, el parque María Zambrano la localidad acogerá un mercado de productos locales donde la uva pasa será protagonista y donde también se podrá disfrutar de degustaciones, música y baile, entre otras actividades.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial Sagrario Molina, junto al alcalde de Almáchar, Antonio Yuste; y Pepa y Juan Gámez, portavoces de la Asociación Moscatel, en la presentación del evento que tendrá lugar este domingo, 8 de noviembre, y que reunirá a consumidores y productores de uva moscatel en todas sus versiones.

Al respecto, Molina ha recordado que esta iniciativa servirá para dar a conocer la labor y trascendencia para la economía de la provincia de las más de que 2.000 familias que se dedican al cultivo de la uva pasa de la Axarquía, reconocido por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam).

Los organizadores ha explicado que el encuentro invita a vecinos y visitantes a descubrir los aromas y sabores que forman parte de la identidad del municipio, con especial protagonismo de la pasa moscatel de Málaga, uno de los productos más representativos de la comarca.

El mercado estará abierto al público de 10,30 a 18,30 horas y los visitantes podrán encontrar vinos y pasas moscatel, además de otros productos locales como quesos o chacinas, muchos de los cuales ostentan el distintivo de Sabor a Málaga. Tras la inauguración, se nombrará al Embajador Moscatel, que este año recae en el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga.

La programación continuará a las 12,30 horas con una demostración de elaboración y reparto de ajoblanco, una de las recetas más características de la gastronomía malagueña. La jornada estará amenizada por pandas de verdiales y bailes de rueda.

A las 13,30 horas se celebrará una cata de vinos a cargo de las bodegas Ucopaxa y Dimobe. Para participar será necesaria la inscripción previa en el estand de la Asociación Moscatel.

Además, durante todo el día, de 10,30 a 18,30 horas, podrá visitarse la exposición Ventanas al Arte y al Moscatel, instalada en la Sala Axarquía del CAD, una propuesta que suma la dimensión artística a esta celebración en torno a la cultura moscatel.

Una muestra itinerante que igualmente cuenta con el apoyo de Sabor a Málaga desde su primera edición y cuyo recorrido comenzó el pasado 8 de agosto en la Fiesta de la Uva Moscatel de Iznate, seguido de la Noche del Vino de Cómpeta, celebrada el 15 de agosto; pasando también por la Fiesta del Ajoblanco de Almáchar (5 de septiembre), la Fiesta de Viñeros de Moclinejo el 13 de septiembre, la Fiesta de la Pasa de El Borge el 20 de septiembre y que culminará el próximo 8 de noviembre, en el Mercado Moscatel de Almáchar.

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y TRADICIÓN ARTESANAL

El Mercado Moscatel ofrecerá también un espacio para el comercio de proximidad y los productos elaborados de manera artesanal, muchos de ellos reconocidos con el distintivo Sabor a Málaga. Los visitantes podrán encontrar vinos, pasas, quesos, chacinas, carnes y otras propuestas vinculadas a la producción local.

La pasa moscatel de Málaga ocupará un lugar destacado en esta décima edición. Su elaboración tradicional comienza con una vendimia manual en la que se corta un pequeño trozo del sarmiento, denominado marquilla, y continúa con el secado natural al sol en los paseros, un proceso que forma parte del patrimonio agrícola y cultural de la Axarquía.

Con esta décima edición, Almáchar invita a disfrutar de una jornada en la que gastronomía, cultura y folklore se unen para reivindicar la singularidad de sus raíces y el valor de los productos que identifican a la Axarquía.