Imagen de los primeros giraldillos del alumbrado navideño ocupando la céntrica Avenida de la Constitución de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El calendario navideño arranca en Andalucía con el alumbrado extraordinario, que este año se encenderá este viernes en Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. Posteriormente lo harán Granada el 2 de diciembre, Córdoba el día 3 y Jaén el día 4, de modo que todas las capitales andaluzas llegarán al puente de la Inmaculada --del 5 al 8 de diciembre-- con sus luces navideñas encendidas.

Según la recopilación realizada por Europa Press, en Almería, bajo el lema 'Almería, una Navidad de esperanza, convivencia e ilusión compartida', la ciudad iniciará oficialmente sus celebraciones este viernes, a las 19,00 horas, con el encendido extraordinario del alumbrado navideño en la Puerta de Purchena.

El alumbrado de la capital almeriense cuenta con 1.526.369 puntos de luz, así como con 229 arcos luminosos, 24 farolas decoradas y ocho motivos agrupados, además de dos fachadas iluminadas y 43 figuras de suelo destinadas a dinamizar los espacios peatonales. Asimismo, se instalan cuatro pinos y estructuras tridimensionales, junto con 1.920 guirnaldas y 166 árboles naturales.

La ciudad también acogerá durante estas fiestas diversos espectáculos de iluminación, como 'Un universo de estrellas fugaces', en el paseo de Almería; 'Un cielo de luz en movimiento', en la plaza de la Catedral; y 'Un bosque navideño de fantasía', en el parque Nicolás Salmerón.

En Cádiz, el espectáculo 'Cuando Cádiz enciende las estrellas', de Riki Rivera, abrirá la Navidad gaditana este viernes, a las 19,00 horas, coincidiendo con el encendido del alumbrado extraordinario desde la plaza de San Juan de Dios. En la cita participarán también Paulano, ganador de 'La Voz Kids 2025' y segundo clasificado en Eurovisión Junior 2026, y Mar Tiago, ganadora de la novena edición de 'Tierra de Talento', a los que se sumarán José Luis Jaén, Brenda García y 13 músicos en escena.

Ya en Huelva, la programación navideña, bajo el lema 'La Navidad tiene muchas historias. 150 años de ciudad. 1876-2026', cuenta con un marcado carácter simbólico al enmarcarse en la conmemoración del 150 aniversario del título de ciudad y arrancará oficialmente este viernes con el encendido de 3,6 millones de puntos de luz LED y las actuaciones de Manuel Lombo y Chloe DelaRosa.

La jornada comenzará a las 17,30 horas en la plaza de las Monjas con el espectáculo de Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024, seguida de un pasacalles desde el Consistorio hasta dicho enclave, y culminará en torno a las 20,00 horas con un concierto de Manuel Lombo en la plaza de San Pedro.

El despliegue lumínico de este año suma 686 arcos, 164 farolas, 27 figuras de suelo, doce pinos y estructuras tridimensionales, tres letreros y 104 árboles decorados. Entre las principales novedades destaca el 'Techo Mágico' de la Gran Vía y la plaza de las Monjas, que ofrecerá espectáculos diarios de luz y sonido a las 19,00 y a las 20,00 horas de lunes a jueves, sumando un tercer pase a las 21,00 horas los viernes, sábados, festivos y vísperas. También se estrenará iluminación en la avenida de Andalucía, láminas móviles que cambian de color en la calle Méndez Núñez, un nuevo pino en La Palmera y el regreso de los arcos tradicionales a Pablo Rada.

MATÍAS PRATS, EL KANKA, NIÑA PASTORI Y LEO GARCÍA ABREN LA NAVIDAD EN MÁLAGA Y SEVILLA

En Málaga, el periodista Matías Prats será el encargado este año de pulsar el botón del encendido del alumbrado navideño de la capital este viernes en la calle Larios, en un acto que comenzará a partir de las 18,30 horas. Tras la iluminación y el primer pase del espectáculo de luz y sonido, como en ediciones anteriores, se ofrecerá un concierto a la altura de la estatua del Marqués de Larios, organizado por COPE Málaga, en el que actuará el cantautor malagueño El Kanka.

Esa misma jornada, antes del inicio del acto oficial, habrá animación a cargo del DJ El Pulpo y, una vez accionado el pulsador, dará comienzo el montaje lumínico de la calle Larios, titulado 'Natividad de luz', que ofrecerá pases diarios de luz y sonido a las 18,30, 20,30 y 22,00 horas hasta el 5 de enero --excepto los días 24 y 31 de diciembre y el propio 5 de enero, cuando permanecerá encendido sin música--.

En Sevilla, el encendido navideño tendrá lugar también este viernes, a partir de las 17,30 horas, en un acto que contará con la actuación de Niña Pastori y en el que el encargado de pulsar el botón será Leo García, un menor afectado por piel de mariposa.

El alumbrado alcanzará este año a 316 calles y contará con 17 nuevos motivos luminosos transversales con un diseño inspirado en las vidrieras de la Catedral --con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María--, así como con otros 42 elementos que recuerdan a estrellas fugaces instalados sobre farolas.

CÓRDOBA, GRANADA Y JAÉN ENCENDERÁN SUS LUCES ENTRE EL 2 Y EL 4 DE DICIEMBRE

En Córdoba capital, el encendido del alumbrado extraordinario, acompañado del espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, y la apertura del belén municipal --previstos para el próximo 3 de diciembre a las 19,00 y a las 17,30 horas, respectivamente-- darán inicio a una programación con más de 400 actividades para todas las edades repartidas por distintos puntos de la ciudad, desde el centro hasta las barriadas periféricas.

Además, el día 7 de diciembre se celebrará un espectáculo de drones con dos pases --a las 19,00 y a las 20,00 horas-- en la Ribera, mientras que la plaza de la Corredera acogerá los días 18, 19 y 20 de diciembre el 'videomapping' titulado 'La luz de la Navidad', con cuatro pases diarios.

Asimismo, en Granada, el encendido del alumbrado navideño tendrá lugar el próximo 2 de diciembre, a las 19,30 horas, en Puerta Real, siguiendo la línea marcada en los últimos años por el Ayuntamiento para que la ciudad cuente con ambiente festivo durante el puente de la Inmaculada.

En la capital de la provincia jiennense, el encendido oficial del alumbrado navideño tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, a las 19,00 horas, en la calle Bernabé Soriano, donde previamente, a las 18,15 horas, se celebrará una actuación de Vientos del Sur y Lucas.