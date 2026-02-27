Una alumna de doctorado de la Universidad de Málaga, entre los beneficiarios de las becas Fundación ONCE-Investiga

Elena Rueda alumna de segundo año de la Escuela de Doctorado de Psicología de la Universidad de Málaga (UMA), ha sido seleccionada entre los beneficiarios de becas predoctorales dentro de la primera edición de la convocatoria Fundación ONCE-Investiga. - UMA

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Elena Rueda Flores, alumna de segundo año de la Escuela de Doctorado de Psicología de la Universidad de Málaga (UMA), ha sido seleccionada entre los beneficiarios de becas predoctorales dentro de la primera edición de la convocatoria Fundación ONCE-Investiga, una iniciativa destinada a promover la inclusión de personas con discapacidad en la ciencia, la tecnología y la innovación en España.

Así lo ha dado a conocer la UMA en un comunicado, en el que detalla que Elena Rueda desarrollará su tesis doctoral bajo la dirección de Isaías Martín Ruiz, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, con un proyecto centrado en el análisis de errores ortográficos y la mejora de su detección e intervención temprana en alumnado con dificultades de aprendizaje en escritura.

Para conseguir esta beca ha sido fundamental el asesoramiento de la comisión de Igualdad de la Facultad de Psicología y Logopedia. La apuesta de la UMA no es solo en investigar y apoyar a las personas con discapacidad, sino considerarlas como sujeto activo, es decir, valorando todo su talento.

Por este motivo, el de la baja representación de personas con discapacidad en la investigación y la docencia, nació 'Fundación ONCE-Investiga', un programa de ayudas cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y concebido para facilitar el acceso de estudiantes con discapacidad a proyectos de doctorado y de investigación competitiva.

Además de a este estudiante, Fundación ONCE ha becado en la I edición del programa a otros 13 alumnos que llevan a cabo sus investigaciones pre o postdoctorales en los siguientes centros y universidades: CSIC, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nutrición de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Girona, UOC y Universidad de La Laguna.

El Programa Fundación ONCE-Investiga está dirigido a universidades y centros investigadores, que deben otorgar la ayuda recibida a alumnos con discapacidad que estén cursando alguno de sus programas de doctorado y/o investigación postdoctoral.

El acto de entrega tuvo lugar en Madrid y contó con la asistencia de Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; José Julián Garde, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de I+D+i de CRUE Universidades Españolas; y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.