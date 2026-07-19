La alumna de El Pinar Julia Doblas, premio extraordinario de Bachillerato y una de las 50 mejores de Andalucía

La alumna de El Pinar Julia Doblas, premio extraordinario de Bachillerato junto con el delegado territorial Miguel Briones - EL PINAR

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La alumna del Colegio El Pinar, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, Julia Doblas ha sido premio extraordinario de Bachillerato y una de las 50 mejores de Andalucía.

Así, con uno de los mejores expedientes en enseñanzas medias --entre ellos, el Premio Extraordinario de Secundaria con la máxima nota (10) hace dos años-- varios reconocimientos estudiantiles --Primer Accésit por un trabajo de I+D en la Cátedra Lamarr de la Universidad de Málaga--, y una de las notas más altas de la provincia en la PeVAU; la historia de la joven alhaurina Julia Doblas en los Premios Extraordinarios de Bachillerato podría darse por sentada. Sin embargo, acceder a este logro no es sencillo, y que supone enfrentarse a un examen de libre concurrencia y entrar en competencia con cualquiera de los más de 24.500 jóvenes malagueños que han cursado esta etapa en el curso que se acaba de cerrar.

Tras una preparación "exhaustiva", que ha tenido que llevar a cabo tras el cierre de la Selectividad, Doblas ha alcanzado este otro logro. Ya es uno de los Premios Extraordinarios de Bachillerato 2025/26, "un paso que la coloca en el 'top 50' de los mejores estudiantes de Andalucía --de entre los más de 135.000 alumnos y alumnas que han cursado estas enseñanzas postobligatorias--; un reconocimiento que hacía años que no llegaba a Alhaurín de la Torre", han señalado en un comunicado.

Sin embargo, y pese al camino recorrido, Julia Doblas comenta, aún emocionada, que tampoco lo esperaba, ya que "la competencia es mucha y de calidad": "Ser uno de los premios extraordinarios de Bachillerato fue una grata sorpresa. Yo no sabía que las listas habían salido ya. Me enteré a través de un mensaje de 'whatsapp' que me envió mi padre. Cuando vi que lo había logrado, me alegré muchísimo, casi lloro; pues fue el momento en el que fui realmente consciente de que todas mis horas de estudio y trabajo habían valido la pena", ha explicado.

Centrada en su próximo salto a la Educación Superior, Julia podría haber entrada en casi cualquier carrera; pero se ha decantado por doble grado de Economía + Administración y Dirección de empresas Bilingüe de la Universidad de Málaga (UMA).

Sobre su experiencia a la hora de enfrentarse a esta prueba cuenta que tampoco se lo había planteado seriamente pues "no me lo propuse hasta inicios de junio. Estudié con constancia para selectividad y tras esta, finalmente me decidí a participar en los premios. La verdad es que es un orgullo porque se trata de una consecuencia del trabajo de mi día a día, pues es fruto del esfuerzo prolongado en el tiempo".

El itinerario académico de Julia Doblas ha pasado por el Colegio El Pinar, desde los tres años. Siempre ha sido uno de los referentes estudiantiles del centro. Considera clave el apoyo de sus profesores y el ambiente vivido aquí desde su infancia en la consecución de este logro.

"El centro ha fomentado mi ilusión por aprender desde mis primeros años en él mediante numerosos proyectos y actividades". De esta última etapa destaca la motivación que le han inoculado sus profesores de Bachillerato: "Han jugado un gran rol en el hecho de que haya logrado conseguir el premio. Especialmente en asignaturas con temario muy denso, como Historia, en la que Pepa García, mi profesora, siempre recomendaba series, documentales y películas que mostraban los eventos que estudiamos. De forma parecida, en asignaturas con temarios complejos, como Filosofía, aunque tampoco puedo olvidar a mis docentes de Matemáticas o Lengua y por supuesto a mi tutora".

Con este reconocimiento en la mano, la alumna de Alhaurín de la Torre quiere vivir el momento, sin plantearse mucho lo que pueda venir en el futuro inmediato o su horizonte profesional.

"Ahora mismo prefiero disfrutar del momento y recorrer mi senda universitaria con total concentración en el presente. No obstante, me entusiasma la posibilidad de poder trabajar en el extranjero, ya sea dentro o fuera de Europa", ha concluido.