Alumnado de Medicina de Universidad de Málaga trabajará con pacientes virtuales en entornos clínicos reales

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medicina y Dermatología de la Universidad de Málaga (UMA) ha puesto a disposición de sus estudiantes una plataforma de simulación clínica avanzada (Body Interact), que actúa como herramienta docente dentro de la asignatura de sexto curso 'Rotatorio de Medicina', coordinada por el profesor Antonio Fernández Nebro.

Desde la UMA destacan en un comunicado que esta iniciativa supone un paso adelante en la innovación docente y en la integración de metodologías activas en la formación clínica de los estudiantes de último curso del Grado en Medicina.

Y es que la plataforma virtual permite trabajar con pacientes simulados en entornos clínicos realistas, donde el alumnado puede realizar, entre otras acciones médicas, anamnesis, exploración física, solicitud de pruebas complementarias, interpretación de resultados y toma de decisiones terapéuticas en tiempo real.

La plataforma, coordinada por los profesores Luis Miguel Pérez Belmonte y Manuel Jiménez-Navarro, recrea escenarios clínicos complejos que exigen razonamiento diagnóstico y capacidad de priorización, competencias fundamentales en el ejercicio profesional.

A través de esta herramienta, los estudiantes pueden enfrentarse a situaciones que simulan la práctica hospitalaria real, con evolución dinámica del paciente en función de las decisiones adoptadas.

La incorporación de esta tecnología en el Rotatorio de Medicina refuerza la apuesta del departamento por una formación basada en la adquisición de competencias clínicas, promoviendo el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico y la seguridad en la toma de decisiones.

Asimismo, permite complementar la formación presencial en los servicios hospitalarios, ofreciendo un entorno seguro donde el error forma parte del proceso de aprendizaje.

"Con esta iniciativa, la Universidad de Málaga consolida su compromiso con la excelencia académica y la innovación educativa, integrando herramientas digitales de alto valor formativo que contribuyen a preparar a los futuros profesionales sanitarios para los retos de la práctica clínica contemporánea", concluyen.