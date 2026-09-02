El alumnado de la Universidad de Málaga se incorporan de forma gradual entre el 9 y el 21 de este mes

Archivo - La Facultad de Psicología de Málaga. - UMA - Archivo

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los distintos centros de la Universidad de Málaga iniciarán el nuevo curso académico de manera gradual a lo largo del mes. Aunque la mayor parte del alumnado se incorpora el miércoles 9, algunos centros ya lo han hecho este miércoles y el resto, entre esta primera semana y el 21 de septiembre.

Las facultades y escuelas han previsto un calendario en el que algunas darán la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso unos días antes de su apertura oficial, han informado desde la universidad a través de un comunicado.

Así, por orden orden cronológico, el 9 de septiembre iniciarán las clases las escuelas de Arquitectura; de Ingeniería de Informática; de Ingeniería de Telecomunicación; así como la Facultad de Ciencias, de Ciencias de la Educación; Ciencias de la Salud; y Ciencias Económicas y Empresariales.

También ese día comenzarán los alumnos de la Facultad de Derecho; de Bellas Artes; Turismo; Medicina --salvo sexto curso; Filosofía y Letras, Enfermería Virgen de la Paz (Ronda); y el Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera), el primer curso.

El día 10 de septiembre iniciará el curso la Escuela de Ingenierías Industriales y el Centro de Magisterio María Inmaculada de Antequera en cuanto al resto de los cursos. El 14 lo hará la Facultad de Marketing y Gestión, de Estudios Sociales y del Trabajo y de Psicología y Logopedia. Por último, el 21 de septiembre comenzará el sexto curso de Medicina.

BIENVENIDA A LOS MÁS DE 1.800 ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Asimismo, la Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Movilidad y Proyectos Internacionales, ha organizado dos jornadas de bienvenida al estudiantado internacional que realizará una estancia de movilidad durante el curso 2026/27.

La cita es en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación, con sesiones en inglés y en español. La UMA recibirá un total de 1.810 alumnos, de los que 1.231 estarán solo en el primer semestre, 250 realizarán una estancia durante el curso completo y 328 lo harán durante el segundo semestre.

El vicerrector de Movilidad y Proyectos Internacionales, Enrique Nava, ha sido el encargado de dar la bienvenida al alumnado internacional, acompañado por la vicerrectora adjunta de Movilidad, Beatriz Blázquez; la jefa del Servicio de Relaciones Internacionales, M. Carmen Gordo, y el equipo administrativo encargado de la gestión de las movilidades internacionales en la UMA.

Durante las jornadas se ha ofrecido al estudiantado información sobre los principales aspectos de su incorporación a la Universidad y se han presentado los distintos servicios y recursos disponibles para facilitar su adaptación a la vida académica y social de la institución y de la ciudad.

En este sentido, las sesiones han contado también con la participación de representantes de UMA International HUB, el Centro Internacional de Español, el Servicio de Deportes, ESN Málaga y la Policía Nacional, que trasladan información de interés relacionada con la integración del alumnado, el aprendizaje del español, las actividades deportivas y culturales, el acompañamiento durante la estancia y otros aspectos prácticos de su llegada a Málaga.

Em cuanto a la procedencia del estudiantado, refleja la amplia dimensión internacional de la UMA. Entre los países europeos con mayor número de estudiantes destacan Italia, con 461; Alemania, con 262; Francia, con 136; Polonia, con 122, y Reino Unido, con 87. Fuera de Europa, México, con 89 alumnos, encabeza la lista de países de procedencia, seguido de Corea del Sur, con 62; Argentina, con 47; Chile, con 40, y Colombia, con 29.

Por centros, Filosofía y Letras es el que concentra un mayor número de estudiantes, con 412, seguido de Ciencias Económicas y Empresariales, con 300. A continuación, se sitúan la Escuela de Ingenierías Industriales, con 133; Ciencias de la Comunicación, con 122, y Derecho, con 107.

Estas cifras ponen de manifiesto la diversidad de perfiles y procedencias que, un curso más, se incorporan a la comunidad universitaria malagueña, contribuyendo a fortalecer el carácter internacional de la UMA y favoreciendo el intercambio académico, cultural y personal entre estudiantes de diferentes países.