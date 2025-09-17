Amplían con ocho medios aéreos el operativo que trabaja contra el incendio de un paraje de Parauta (Málaga)

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres helicópteros y cinco aeronaves se han unido a las tareas que se realizan desde esta pasada madrugada para estabilizar el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal.

Según ha informado el Plan Infoca en una publicación en redes sociales, consultada por Europa Press, en concreto se han incorporado tres helicópteros, dos semipesados y un ligero; además de otros dos aviones de carga en tierra, dos anfibios pesados y una aeronave de coordinación. También se han incorporado un técnico de operaciones.

El incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo. En la zona llevan trabajando durante toda la madrugada siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas.

Además, se encuentra en el lugar una brigada especial, cinco técnicos de operaciones, uno de extinción, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y otra móvil de meteorología y medio ambiente.

En cuanto a los medios aéreos, al haberse ampliado, trabajan en las tareas de extinción en total cinco helicópteros y siete aeronaves.