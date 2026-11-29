La candidata al Congreso de los Diputados de Adelante Andalucía por Málaga, Ana Jiménez, vota en Fuengirola y llama a llenar las urnas de andalucismo. - ADELANTE ANDALUCÍA MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La candidata de la lista de Adelante Andalucía Málaga al Congreso, Ana Jiménez, ha hecho un llamamiento a llenar las urnas de andalucismo cuando ha ejercido este domingo su derecho al voto.

Así, desde en el Colegio Valdelecrín de Fuengirola, Jiménez ha dicho que en esta jornada hay que "llenar la urna de coraje, de esperanza, de orgullo, de dignidad, de memoria y sobre todo de andalucismo".

La candidata de Adelante Andalucía Málaga para el Congreso de los Diputados lo ha señalado tras asegurar que este domingo se acude a las urnas "para no escuchar más que Andalucía es una tierra de vagos, es una tierra de incultos o es una tierra sin futuro".

Y ha puesto de ejemplo el debate a ocho "en la que la palabra Andalucía no salió ni una sola vez". "No es más que una representación de lo que le importamos a los partidos estatales Andalucía", ha dicho.