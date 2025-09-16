Analizan el entorno del emplazamiento del altar romano hallado en las excavaciones de la Iglesia del Sagrario en Málaga

Juan de Dios Ramírez, director del equipo de arqueólogos que realiza la intervención en los alrededores de la Iglesia del Sagrario. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de arqueólogos que participa en la intervención en los alrededores de la Iglesia del Sagrario, en el distrito Centro de la ciudad de Málaga, analizará el entorno del emplazamiento en el que se hallado una ara o altar romano que, según las primeras indagaciones, podría datar del siglo III.

Así lo ha señalado este martes a los periodistas el director de este equipo, Juan de Dios Ramírez, que ha destacado las tareas que se realizan actualmente para analizar esta ara: "Está vinculado a algún tipo de oración u ofrenda. Es de un contexto bajo imperial, de en torno al siglo IV, y viene asociado a una edificación que quizás esté vinculada a un elemento religioso", ha explicado.

"Hay una serie de estructuras alrededor de esta ara que se tienen que analizar y ver su posible vinculación, ya que, en principio este tipo de elementos no tienen que marcar forzosamente un espacio de culto, puede ser un espacio público, pero sí es cierto que es un elemento destacado", ha añadido.

Ramírez ha apelado al hecho de que hay que extraer con seguridad la pieza para que los conservadores le hagan tratamientos de limpieza y para se analice el texto epigráfico "para saber las connotaciones de las mismas, si son religiosas o públicas...".

También ha explicado que visto el buen estado de conservación de este altar y el porte y gran peso del mismo se puede deducir que fue depositado in situ. "Ahora tendremos que ampliar un poco el sondeo que se está haciendo para poder extraer esa pieza, que finalmente irá al Museo de Málaga", ha dicho.

Por otra parte, Juan Manuel Sánchez La Chica, arquitecto de las obras de la catedral de Málaga, ha explicado que se han realizado tres sondeos del templo: en la calle Santa María, otro en el patio del Sagrario y otro debajo de la cripta.

"Se ha excavado alrededor de un metro, un metro y medio, casi en la totalidad de la cripta, donde hemos encontrado muchísimos enterramientos del cementerio parroquial, y hemos hecho varias catas", ha agregado.

Ha puntualizado que son excavaciones puntuales, ya que todas no se pueden hacer a la vez con el objetivo de asegurar la seguridad de los trabajos y no desgastar el edificio.