Andalucía acoge movilizaciones por la vivienda en siete provincias este fin de semana tras el rechazo a los decretos

Imagen de archivo de la concentración y cena colectiva del Sindicato de Inquilinas bajo el lema ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siete provincias andaluzas cuentan con convocatorias de movilizaciones por el derecho a la vivienda entre este viernes y el próximo domingo, con marchas y concentraciones en Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como en Jerez de la Frontera (Cádiz). Las protestas coinciden con la continuidad de las acampadas en la plaza de la Constitución de Málaga y en la plaza del Palillero de Cádiz.

Las convocatorias se desarrollan en el contexto del debate y la votación este viernes en el Congreso de Diputados de los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, después de que Junts anunciase este jueves por la noche su rechazo a ambos textos y reclamase su retirada para negociar una nueva propuesta.

Según la información recabada por Europa Press, las movilizaciones comenzarán este viernes en Sevilla y continuarán durante el fin de semana, con convocatorias que, en varios casos, comparten el llamamiento a avanzar hacia una huelga general y el rechazo al "rentismo".

En Sevilla, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una movilización por el derecho a la vivienda este viernes a las 19,00 horas desde las Setas

Para el sábado están previstas movilizaciones en Huelva, Cádiz, Jerez de la Frontera, Málaga y Granada, mientras que las convocatorias de Almería y Córdoba tendrán lugar el domingo, día 4 de octubre convocada por 15M Stop Desahucios de Córdoba y el Movimiento por la Vivienda de Córdoba.

MÁLAGA Y CÁDIZ MANTIENEN SUS ACAMPADAS

En Málaga, el Sindicato de Inquilinas y la plataforma 'Un techo por Derecho' han convocado para este sábado a las 19,00 horas una movilización "contra el rentismo", con un recorrido circular que partirá y finalizará en la plaza de la Constitución de la capital.

La marcha recorrerá la calle Larios, Alameda principal, calle Ordóñez, calle Prim, calle Manuel José García Caparrós, Pasillo de Atocha, Pasillo de Santa Isabel, calle Carretería, calle Nosquera, calle Comedia, calle Santa Lucía y calle Granada, antes de regresar al punto de partida.

En la plaza de la Constitución se contabilizan este viernes 123 tiendas de campaña, en el marco de la acampada que decenas de personas mantienen desde este lunes. A las 19,00 horas de este viernes se celebrará una asamblea abierta para decidir si los participantes pernoctan una noche más y, media hora después, a las 19,30 horas, tendrá lugar una asamblea 'premanifestación'.

En Cádiz capital, donde continúa la acampada en la plaza del Palillero, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una movilización este sábado a las 12,00 horas en la plaza de San Antonio.

También en la provincia gaditana, la plataforma Jerez por la Vivienda ha convocado una concentración para el sábado a las 12,00 horas en la plaza del Arenal de Jerez de la Frontera. Tanto esta convocatoria como la de Cádiz se realizan bajo la consigna 'Al carajo el rentismo. Hacia la Huelga General', sin que se haya detallado un punto final distinto del lugar de concentración.

CONVOCATORIAS EN HUELVA, GRANADA, ALMERÍA Y CÓRDOBA

En Huelva, donde no hay acampadas, se ha convocado una concentración este sábado a las 12,00 horas ante la subdelegación del Gobierno bajo el lema 'Hacia la huelga general contra el Gobierno del rentismo'.

La convocatoria parte del Sindicato de Inquilinas de Huelva, que se encuentra en proceso de constitución y actúa actualmetne como un protosindicato, según la información trasladada por los convocantes.

En Granada, la manifestación del sábado comenzará a las 19,00 horas en la Plaza Nueva y discurrirá por Reyes Católicos y Acera del Darro hasta finalizar en la explanada del Palacio de Congresos.

La organizan el Sindicato de Vivienda de Granada y Stop Desahucios Granada 15M, con el apoyo de CGT, Realejo Habitable, PCTE, Izar, Granada Visible, Coordinadora Juvenil Socialista y Greenpeace, entre otras organizaciones. La información facilitada no concreta una previsión de acampada.

En Almería, donde tampoco hay acampadas, el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración para el domingo a las 11,00 horas en la Puerta de Purchena, bajo el lema 'Hacia la huelga general'. Por último, en Córdoba está prevista una movilización del domingo a las 19,00 horas en la plaza de Costasol.