Por Andalucía apunta que huelga se convoca "contra Moreno y sus políticas" y pide "parar toda la provincia de Málaga"

Archivo - El diputado de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha señalado este lunes 9 que la huelga general convocada para el miércoles, 11 de noviembre, para reclamar "una vivienda digna y un salario digno para los trabajadores", al tiempo de asegurar que ese es el "objetivo fundamental por la cual tiene que parar toda la provincia de Málaga, toda Andalucía y todo el país".

"Empezamos esta semana con una fecha que es importante, el próximo miércoles, 11 de noviembre, que hay huelga general", ha explicado Alba, en el inicio de su intervención en atención a los medios. Asimismo, ha apostillado que la huelga general "también es un reividicación a la Junta de Andalucía y a los presupuestos del presidente de la Junta, Juanma Moreno", que "para nada favorecen lo que necesitan en estos momentos los trabajadores", según ha señalado la formación en una nota.

Asimismo, Alba ha incidido en que "la gente tiene motivos suficientes para parar". En esta línea, ha asegurado que lso cinco diputados van a hacer huelga el próximo miércoles "por lo que ocurre concretamente en Málaga y no tiene ningún tipo de justificación. Gente que trabaja, gente que cumple con sus obligaciones, gente que tiene una nómina y no puede pagar una vivienda al día de hoy, o personas que trabajan para vivir, pero su salario se le va completamente en la vivienda".

"Estamos hablando que el 70 por ciento de los salarios de trabajadores se están yendo a pagar un alquiler", ha agregado, mientras que ha apuntado que "en Málaga hay gente con nómina, pero también sin techo. Y esa es la realidad por la que vamos el próximo miércoles a la huelga general. Y mientras que hay gente con nómina y sin techo, la vivienda se ha convertido en un negocio extraordinario donde una minoría acumula multitud de propiedades y especula con la propia vivienda".

De este modo, Alba ha afeado que haya "una minoría que se está haciendo de oro con un bien como la vivienda frente a una mayoría que cada vez está más empobrecida porque estos especuladores han entendido que la vivienda, en vez de ser un derecho, es un negocio". "El problema ya no es solo buscar trabajo al día de hoy. Es que tener trabajo no garantiza hoy tener una vida digna", ha añadido.

En suma, Alba ha abundado en que "esto no es una fatalidad de la naturaleza. Aquí existen responsables, las distintas administraciones. Y el 11 de noviembre va para el gobierno central, va para los ayuntamientos y, cómo no, también para la Junta de Andalucía y también en presupuestos para la Junta.

"La huelga general del próximo miércoles es también una reivindicación a la Junta, a los presupuestos de Moreno, que para nada favorecen lo que necesitan en estos momentos los trabajadores en Andalucía", ha concluido.