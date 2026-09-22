Andalucía asegura que su sistema de acogida de menores está "por encima de su capacidad" porque lo "reventó" Sánchez

Militares patrullan el asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que el sistema de acogida de menores en Andalucía está "por encima de su capacidad", de lo que ha culpado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "reventarlo" al decidir trasladar a la comunidad 600 menores migrantes no acompañados frente a los "cero" para el País Vasco y Cataluña.

En declaraciones a los medios, la consejera 'popular' ha recordado también los más de 700 menores que han entrado en Andalucía "por la puerta de atrás, bajo la apariencia de mayoría de edad". "Andalucía tiene sus recursos por encima de su capacidad. Hemos sobrepasado la capacidad de los recursos", ha sostenido Loles López.

"El Gobierno nos reventó el sistema", ha sentenciado la consejera, que igualmente ha reprochado al Gobierno central que no reconozca la condición de Andalucía de frontera sur, un hecho que hace que "cada día lleguen niños a las costas andaluzas" y a los que hay que atender en el sistema también.

"Andalucía va a cumplir la ley pero no va a ser cómplice de que los menores sean utilizados por el Gobierno de España una vez más como mercancía política. El interés del menor es el menor de los intereses de Pedro Sánchez", ha subrayado la consejera, que ha recordado que la Ley apuesta como "prioridad" por la reagrupación familiar, y ha apostillado: "No son maletas sino personas".