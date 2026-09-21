Un menor cruza el Estrecho oculto en el autobús del Real Valladolid desde Ceuta y es localizado en Jerez (Cádiz)

Archivo - Transporte de mercancías en el puerto de Algeciras. Imagen de archivo. - PUERTOS DEL ESTADO - Archivo

CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha logrado cruzar el Estrecho de Gibraltar oculto en la estructura del autobús del Real Valladolid tras partir desde Ceuta y ha sido auxiliado a la altura de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press, el hallazgo se produjo durante la noche del domingo, cuando la expedición del conjunto blanquivioleta regresaba a la Península tras disputar la jornada ante la A.D. Ceuta en el estadio Alfonso Murube.

La expedición vallisoletana inició el viaje de regreso desde el puerto de Ceuta a bordo de un ferry con destino a Algeciras. Tras completar los 45 minutos de travesía marítima y continuar durante más de una hora por autovía, el menor fue localizado y auxiliado a la altura de Jerez de la Frontera.

Actualmente, el menor se encuentra bajo la tutela de la Administración autonómica y recibirá atención en un centro de protección de menores.