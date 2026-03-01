Por Andalucía conmemora la huida del fascismo en Málaga y denuncia el "genocidio" del pueblo palestino

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba; el coordinador de Málaga Republicana, Juan Miguel Acejo, y la portavoz del Movimiento de Solidaridad con Palestina, Saray Pineda. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha recordado que "miles de personas huyeron el 7 de febrero de 1937 del fascismo, desde Málaga hasta Almería, y este domingo, a través de Málaga Republicana, se conmemora y mantiene viva la memoria de aquel episodio", al tiempo que ha denunciado el "genocidio que Israel, con el respaldo de Estados Unidos, está perpetrando contra el pueblo palestino".

Alba ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo al pueblo palestino, al tiempo que ha criticado "el falso acuerdo de paz promovido por Israel", así como la política del gobierno de Estados Unidos, que, según ha señalado, "está provocando otra guerra con Irán, aumentando la tensión en la región y vulnerando el derecho internacional para llenar los bolsillos de los grandes multimillonarios".

"Estas acciones están llevando al mundo al caos y provocando que miles de personas sean víctimas de conflictos internacionales generados por actores sin ningún miramiento, como Trump o Netanyahu", ha subrayado, reiterando su respaldo a Palestina: "El pueblo palestino está sufriendo actualmente un genocidio, respaldado por Estados Unidos".

Por su parte, el coordinador de Málaga Republicana, Juan Miguel Acejo, ha destacado que la undécima marcha al Peñón del Cuervo "está dedicada a Palestina", subrayando que "Palestina siempre merece estar presente en nuestros días, todos los días". En este sentido, ha afirmado que "Málaga Republicana tiene claro que hay que luchar contra el fascismo, contra el imperialismo y contra la ocupación y usurpación de territorios por parte de potencias que buscan dominarlo todo".

Además, la portavoz del Movimiento de Solidaridad con Palestina, Saray Pineda, ha resaltado la importancia de "tender un puente entre la memoria de las víctimas del fascismo y las de quienes hoy sufren bajo el sionismo", señalando que "aunque hayan pasado 90 años de aquella terrible carretera de la muerte, el pueblo palestino está viviendo ahora su propia versión de aquel horror".

Pineda ha añadido que "salimos a exigir justicia, reparación y memoria para las víctimas del fascismo, así como el fin del genocidio, la ocupación y el exterminio del pueblo palestino". "Hoy decimos alto y claro: nunca más fascismo y nunca más sionismo", ha concluido.