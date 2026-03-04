Por Andalucía critica "abandono" sanitario de Serranía de Ronda y exige a Junta cumplir con el hospital sociosanitario

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las autonómicas, Ernesto Alba, y la concejala de Hacemos Ronda, Fran Sancho, han mantenido un encuentro con representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Serranía de Ronda - POR ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a las próximas Elecciones Autonómicas por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado que las zonas de interior de Andalucía son "las zonas más castigadas por el modelo del PP, ya que para ellos, en zonas como la comarca de Ronda, los andaluces y andaluzas que viven o residen aquí son vecinos de segundo nivel, algo que puede verse en cómo --el presidente de la Junta-- Moreno Bonilla incumple o va imponiendo un modelo, en este caso sanitario, que no responde a las necesidades de los vecinos y las vecinas".

Alba, que se ha reunido en Ronda con representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Serranía, ha criticado que el sistema andaluz de salud hasta "ahora mismo está es la UCI, que es donde Moreno Bonilla lo ha metido a través del modelo privatizador que está ejecutando en toda Andalucía, algo tan valioso como es la propia sanidad, donde lo que está en juego son nuestras propias vidas".

Así, ha acusado al presidente andaluz de tener un plan para que la gestión de todo lo público, de la sanidad pública "quede en manos de especuladores y grandes fondos de inversión, amigos de Moreno Bonilla, que vienen a llenarse los bolsillos a costa de lo que es de todas y de lo que es de todos".

El candidato de Por Andalucía ha señalado que "aquí hay una reivindicación clara que es el proyecto de Hospital Público Sociosanitario, al que se comprometió Moreno Bonilla desde el año 2018 y que, a día de hoy, no ha sido capaz ni de pronunciarse pese a que es algo que, incluso, está aprobado por el propio Parlamento Andaluz".

"De lo que hablamos es de que Andalucía es el territorio de toda España donde más han crecido los seguros privados, es decir, el plan de Moreno Bonilla está saliendo adelante y todo responde a un modelo en el que, mientras que va privatizando, va dejando a la gente sin un sistema público que garantice este derecho universal. Moreno está implantando la ley de la selva, la ley de sálvese quien pueda. Si tienes pasta, tiras hacia adelante, pero si no tienes pasta, te quedas atrás", ha subrayado.

Alba ha incidido en que "Moreno Bonilla está construyendo una Andalucía donde una minoría está ganando dinero a costa de nuestros derechos, mientras que el resto estamos en la selva sin saber para dónde tirar cuando te vienen malas".

"Por eso exigimos a Moreno Bonilla que cumpla con los compromisos, como el del Hospital Sociosanitario de la Serranía de Ronda y que le dé respuesta a los problemas que aquí está teniendo la gente en su día a día, como largas listas de espera, falta de profesionales, precariedad y falta de estabilidad laboral, lo que provoca que se genere incertidumbre en los vecinos y las vecinas", ha expresado.

Por Andalucía se ha hecho eco de las declaraciones de Agustín Rovira, representante de la Plataforma Ciudadana de la Serranía de Ronda, quien ha destacado la necesidad del proyecto del Hospital Sociosanitario Público de la comarca "dadas las condiciones socioeconómicas tan deprimidas de una buena parte de la población de esta Serranía y, no solamente por lo que mejoraría la atención social y sanitaria en esta comarca, sino también por la cantidad de puestos de trabajo de calidad que podría generar".

Rovira ha dicho que "este proyecto se aprobó en 2018 por parte del Parlamento Andaluz y en 2019 fue aprobado por el Consejo de Gobierno del señor Moreno Bonilla. Después han venido múltiples promesas, pero la situación que tenemos es la misma".

"Respecto a las quejas que nos llegan a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Serranía por parte de los usuarios, las más frecuentes son largas listas de espera, que están condicionadas por la escasa dimensión de los servicios y especialidades y por las condiciones laborales precarias, lo que provoca que haya menos dotación de personal y de medios técnicos de los que desearíamos y necesitaríamos. Ya hay en torno a 10.000 personas en listas de espera de consultas de especialidades y en torno a 1.600 en listas de espera de intervenciones quirúrgicas", ha señalado Rovira.