Por Andalucía critica "deterioro deliberado" de FP pública y pide solución para IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande

Por Andalucía critica el "deterioro deliberado" de la FP pública y exige soluciones para el IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande - POR ANDALUCÍA

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno "sigue sin cumplir con la educación", y le ha acusado de "haberse empeñado además de la sanidad, en destruir el sistema educativo en todas sus vertientes". "Igual que privatiza la Universidad, está privatizando la FP, deteriorando lo público, así como los distintos módulos de Formación Profesional que existen a lo largo de toda Andalucía", ha dicho.

Alba ha señalado que la reivindicación de Por Andalucía en el municipio de Alhaurín el Grande de este jueves ha sido para mostrar su apoyo al alumnado, al profesorado y a las reivindicaciones sindicales que se están dando por la situación del módulo de FP de Automoción en el IES Antonio Gala.

"Después de dos años, este módulo ni tiene las instalaciones necesarias, ni las dotaciones necesarias ni los permisos necesarios para que los alumnos y el profesorado ejerzan las clases de manera digna, perjudicándose el derecho de los alumnos a recibir su formación y el del profesorado a ejercer de manera digna su trabajo", ha dicho.

El candidato de Por Andalucía ha incidido en que "estamos viendo el deterioro en este módulo de automoción que después de dos años que han estado a la espera siguen con problemas claves como la falta de dotación, zonas de trabajo que tienen los alumnos que no cumplen actualmente la ley, la falta de sistemas de extracción de aire, filtraciones de agua o no poder utilizar los sistemas de ventilación o evacuación en casos de incendio ya que las puertas de emergencia no cumplen la normativa".

"Estamos hablando de precariedad mientras que a Moreno Bonilla se le llena la boca diciendo que él, por los andaluces 'lo da todo', cuando la realidad es que los servicios públicos en nuestra comunidad, no se corresponden a la realidad que Moreno Bonilla nos quiere trasladar", ha criticado.

Alba también ha considerado que Moreno no cumple con los jóvenes "porque no les garantiza un derecho a la educación o a formarse de manera digna, no cumple con los profesionales porque no pueden realizar sus trabajos en condiciones y no cumplen con Andalucía porque privatizar la FP o no garantizar las condiciones objetivas y subjetivas dignas para poder desarrollar el trabajo, al final tienen como consecuencia no fortalecer el modelo productivo de una Andalucía que única y exclusivamente se dedica al sol y la playa".

"Moreno Bonilla ha metido a Andalucía en el 'sálvese quien pueda' mientras se dedica a venderla y a hacer negocio con todos los servicios públicos, desmantelándolos a través de un plan para desarticular lo público para que estemos destinados a gastarnos el dinero en educación privada, sanidad privada o en servicios que se deberían de dotar por parte de la Junta de Andalucía y nos están haciendo", ha concluido.

Por Andalucía se ha hecho eco de las declaraciones de la representante de Ustea, Carmen Máximo, quien ha manifestado que el profesorado del IES Antonio Gala ha tenido "una lucha ejemplar, porque ha sido el profesorado de automoción el que ha llevado a cabo la lucha junto al alumnado, denunciando la situación que existía en esta nave, que ha estado un curso completo abierta, con profesorado y alumnado dentro, sin tener el permiso de apertura".

Máximo ha destacado que "solo cuando se denunció públicamente se clausuró, no antes. Fue gracias a la acción sindical y a la movilización y esto no es casualidad, y es que todo este tipo de irregularidades de los centros educativos, salen a la luz pública cuando hay una respuesta de una administración que desprecia a la educación pública, y a día de hoy, las condiciones de ventilación no son las adecuadas".

Por último, María Luisa Redondo, representante de CCOO, ha dicho que "desde el inicio del curso, en septiembre, nuestros afiliados docentes se pusieron en contacto con nosotros para denunciar la situación que estaban viviendo en el IES Antonio Gala. Una situación que venían denunciando desde el inicio de las obras, con lo cual era algo que ya se podía haber subsanado desde el principio".

El grupo parlamentario de Por Andalucía trasladó a finales de enero una pregunta a la Mesa de la institución solicitando una valoración de la situación del IES Antonio Gala, pidiendo responsabilidades de esta situación y exigiendo que se garantizara que las instalaciones del centro estuviesen sujetas a la normativa y con la dotación obligatoria.