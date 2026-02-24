Por Andalucía critica el deterioro de la sanidad en la Costa del Sol y acusa a la Junta de favorecer la privatización

El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, la coordinadora de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, y el portavoz del grupo municipal Hacemos Fuengirola, José Miguel López. - POR ANDALUCÍA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las próximas elecciones autonómicas, Ernesto Alba, ha reivindicado "una sanidad pública y de calidad para todos las andaluces, también, en este caso, para todos los habitantes de la comarca de la Costa del Sol".

Alba ha criticado que "la realidad habla por sus propios hechos, y es que Moreno Bonilla entiende la sanidad como un negocio y no como un derecho universal y público, que sea garantizado para todos. Moreno ha entrado en un modelo en Andalucía del 'sálvese quien pueda', donde entiende que el modelo a seguir es que si tienes pasta puedes tirar hacia adelante, pero si no tienes dinero te quedas atrás".

El candidato de Por Andalucía ha subrayado que de ese modelo "surgen los procesos de privatización que se están generando en la sanidad pública. Entregándola a grandes fondos de inversión, a grandes empresas, que lo único que buscan es el beneficio y tener a las personas como números en cuentas corrientes, pero no un trato con el que la sanidad sean también los cuidados de las personas cuando enfermamos".

"De ahí la precariedad que existe actualmente en la sanidad de comarca de la Costa del Sol, donde la falta de profesionales y de recursos ha deteriorado de manera grave el servicio público que se le da a los vecinos. En el año 2018, contábamos con 1.461 profesionales y, según los datos, en el 2022 solo había 1.401, es decir, 50 profesionales menos, algo que a día de hoy, se sigue deteriorando por despidos y las condiciones laborales que tienen", ha criticado.

Alba ha puesto como ejemplo que "el no cumplimiento de la Ley de Vivienda por parte de Moreno Bonilla, y no declarar zona tensionada a la Costa del Sol hace que muchos profesionales tengan, además, impedimentos para encontrar vivienda y poder quedarse a prestar un servicio en el sistema público".

"En infraestructuras hemos visto cómo la propia ampliación del hospital de la Comarca del Sol no ha servido para seguir mejorando el servicio por la falta de profesionales, o el propio hospital de Estepona, que a día de hoy es un hospital fantasma que está rindiendo al 20%.

O la situación de Fuengirola, donde se viene exigiendo un centro con unas Urgencia para atender a toda la ciudadanía, o el prometido hospital que tampoco de llegar", ha criticado.

También ha destacado que "una de las mayores preocupaciones de los vecinos en esta comarca es la Atención Primaria, es decir, el día a día cuando te pones enfermo para que te traten en una primera instancia, pero se está tardando de media 15 días en obtener una cita, una auténtica barbaridad para lo que debería de ser un sistema público de sanidad".

Por último, ha señalado que "los pequeños pueblos de la comarca, municipios como Manilva, Casares, Istán, Ojén o Benahavís vienen reivindicando algo de sentido común como tener servicios 24 horas o unos pediatras que a día de hoy no están teniendo. Estamos hablando de un sistema público totalmente deteriorado que lo que tiene detrás es el plan de Moreno Bonilla en el que lo público no dé respuestas a las demandas que la ciudadanía exige para poder justificar la entrega de todo el sistema público sanitario andaluz a los grandes fondos de inversión y especuladores que vienen a hacer un negocio con lo que es de todas y de todos".

Por su parte, la coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ha señalado que "los costasoleños vivimos en nuestras propias carnes que la motosierra privatizadora de Moreno Bonilla ya tiene consecuencias en nuestra atención sanitaria. Es una realidad que tenemos un triste récord en la comarca de la Costa del Sol, que es que tenemos menos de una cama disponible por cada mil habitantes para nuestra atención hospitalaria, mientras que la media a nivel estatal está en torno a dos camas y media por cada mil habitantes, o la media andaluza se sitúa en 1,9 camas hospitalarias por mil habitantes".

Morales ha criticado que "esa es la realidad constatable de lo que está suponiendo la atención sanitaria de Moreno Bonilla y su modelo privatizador que viene denunciándose por el sindicato médico. Es una realidad que cualquier servicio hospitalario en la Costa del Sol se sitúa en estado crítico y con deficiencias de personal en cualquiera de cada uno de los servicios que se despliegan".

"Es una realidad que la precariedad laboral a que la que tiene sometida al personal sanitario supone que de las 30 plazas a cubrir en la última convocatoria del hospital Costa del Sol, solo se cubrieron dos porque los profesionales se ven sometidos a ritmos insoportables y a un colapso absolutamente intolerable", ha añadido.

Por último, Morales ha criticado que "el colapso también se viene dando en todos y cada uno de los municipios de la Costa. La atención primaria está en un punto de no retorno a causa de un modelo privatizador que, como dicen los sanitarios, va en contra de una atención sanitaria de calidad".

El portavoz del grupo municipal de Hacemos Fuengirola, José Miguel López, ha apuntado que "una de las máximas preocupaciones que tenemos los fuengiroleños es la defensa de los servicios públicos, en concreto de la sanidad. Porque tanto Ana Mula como Moreno Bonilla han mentido. Durante la campaña electoral de 2018, es decir, cuando ellos estaban en la oposición, le dijeron a la ciudadanía que aquí en Fuengirola tendríamos un hospital. Que habría Urgencias 24 horas y, sin embargo, todo eso ha sido una absoluta mentira".