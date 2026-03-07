Por Andalucía critica el "servilismo" de PP y Vox ante Trump y pide frenar la escalada bélica

Manifestación contra la guerra en Irán. - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, organización integrante de la coalición de izquierdas Por Andalucía, y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado el "servilismo de PP y Vox ante Donald Trump" y ha pedido que se frene la escalada bélica en Irán.

Así lo ha dicho Valero que ha participado en una concentración 'No a la Guerra', convocada por varios colectivos en Málaga, donde ha considerado que han "colocado al Gobierno de coalición en el lado correcto de la historia".

"La posición del Gobierno de España se está dando porque estamos en el Gobierno y porque hay un movimiento pacifista de largo recorrido que ancla sus raíces en ese No a la OTAN", ha indicado, al tiempo que reiterado que desde IU defienden "el derecho internacional y así tiene que seguir porque sabemos que el PSOE suele quedarse corto". Por lo que ha dicho que estarán "vigilantes para que se cumpla con la palabra dada y para que no se deje a nadie atrás".

El coordinador de IU Andalucía ha señalado al responsable de este conflicto, "Estados Unidos y a Donald Trump que con sus acciones está generando muertes en Oriente Medio y que traerá una crisis económica a Europa" y ha incidido en que este conflicto "va contra el derecho internacional" y tiene el objetivo de "apropiarse del petróleo iraní".

Asimismo, ha señalado "a quienes son sus colaboradores necesarios, PP y Vox, que tienen una actitud sumisa con Donald Trump" y ha considerado que "toca proteger a la gente".

Por eso, ha pedido a la Junta de Andalucía que "deje de arrastrar los pies y que ponga ayudas para los sectores económicos afectados por el incremento del precio del petróleo y para las familias trabajadoras y que no le pase como con la guerra de Ucrania que llegó tarde".

"Hoy proteger a la gente y garantizar seguridad significa tener una actitud en escena internacional de defensa de nuestra soberanía, de defensa del derecho internacional y poniéndole estado al servicio de la gente, protegiéndoles ante una posible escalada", ha zanjado Valero.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía a las próximas elecciones autonómicas por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha criticado "las políticas criminales e imperialistas que el gobierno de Estados Unidos de Trump están haciendo en estos momentos en el mundo". "La invasión a Irán genera un antes y un después en la situación mundial que estamos viviendo", ha dicho.

Así, ha indicado que "desde las manifestaciones y movilizaciones que se están dando ya en todo el país el mensaje claro; no a la guerra" y ha señalado que "la guerra no crea felicidad, no crea bienestar ni trae ningún bien para los pueblos del mundo".

"Reivindicamos lo que Andalucía siempre ha sido, una tierra de paz. En nuestra cultura está la tranquilidad, la felicidad y la paz como bandera", ha dicho Alba, quien ha incidido en que "los andaluces y las andaluzas salimos a la calle para gritar muy claro no a las políticas de Trump, no al imperialismo y no a la guerra".

Según ha lamentado, "quien padece toda las consecuencias de una guerra es el propio pueblo; los niños, las niñas, los mayores, las familias". "Desde Andalucía tenemos que gritarlo más fuerte, teniendo dos bases militares, una en Rota y una en Morón que no pueden ser herramientas para que los estadounidenses sigan haciendo con el mundo lo que quieren", ha finalizado.