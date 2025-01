Andalucía: "Montero ha convocado el CPFF por orden del señor Puigdemont" y teme "un nuevo pago más al independentismo"

Advierte de que los andaluces "no nos vamos a conformar ni con las migajas ni con las sobras de las cesiones"

MÁLAGA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha referido este viernes a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del que ha dicho que lo ha convocado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "por orden" del líder de Junts, Carles Puigdemont. Además, teme que este consejo sea "un nuevo pago más al independentismo" y "nuevos agravios para el resto de los territorios".

España, en declaraciones a los periodistas en Málaga, ha recordado que se ha mandado "una reserva de fecha" para el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para el 26 de febrero y ha incidido, además, en que, "es verdad, que llevamos una semana un poco convulsa con el decreto 'ómnibus'".

"Al final, el Gobierno ha preferido humillarse ante Puigdemont cuando tenía prácticamente los votos gratis del PP para aprobar esta actualización de pensiones", ha reiterado y ha incidido en que "lo que estamos viendo es cómo Puigdemont es el que manda en España, es el que toma las decisiones, es el que tiene el mando a distancia desde Waterloo".

España ha señalado que "llevamos meses las comunidades autónomas solicitando que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de la reforma del sistema de financiación y, al final, el que ha tomado la decisión de convocarlo ha sido Puigdemont, lo ha convocado la señora Montero, pero por orden del señor Puigdemont".

Ha añadido que "lo que nos tememos es que en este Consejo de Política Fiscal y Financiera se produzca un nuevo pago más al independentismo, que se produzca un nuevo privilegio más al independentismo, en definitiva, un nuevo chantaje y, por lo tanto, nuevos agravios para el resto de los territorios".

España, en este punto, ha explicado que "nosotros no tenemos todavía el orden del día" y ha esperado que en él "figure la reforma del sistema de financiación, que es lo que estamos solicitando desde todas las comunidades autónomas".

"No estamos solicitando condonación de deuda, no estamos solicitando otros aspectos, estamos solicitando reforma del sistema de financiación, que es lo que solicitaba también la actual ministra, cuando era consejera de Hacienda, antes de convertirse al sanchismo", ha indicado.

"LOS ANDALUCES NO NOS VAMOS A CONFORMAR CON LAS MIGAJAS NI SOBRAS"

Por otro lado, ha ironizado con que "ya toca el fin de semana y vendrá Montero a hacer turismo en Andalucía": "De lunes a viernes está negociando y defendiendo los temas con Puigdemont y los fines de semana viene Andalucía, nos toca Andalucía, nos pegará tres gritos, pero la realidad es que los andaluces no nos vamos a conformar ni con las migajas ni con las sobras de las cesiones que se le den al independentismo".

"Esa es la realidad, llevan seis años ya en el Gobierno, Montero lleva seis años en el Gobierno, no ha hecho nada por Andalucía" ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "no es que no haya hecho nada, es que cada año nos faltan, nos quitan 1.522 millones de euros, por lo tanto".

Por ello, ha pedido que "no nos tome el pelo a los andaluces, porque ahora parece que nos van a convocar a todas las comunidades autónomas solo para resolver el problema de deuda que tiene Cataluña, que tiene el independentismo catalán".

"Aquí en Andalucía ya la conocemos y sabemos que el trilerismo político es lo suyo, pero de los 1.522 millones de euros que nos faltan cada año, que nos quitan cada año, desde el año 2009, de eso no sabemos absolutamente nada", ha expresado la consejera.

"ESPAÑA TIENE UN PROBLEMA DE VOTOS": "DEUDA POR VOTOS"

España ha insistido en que lo que piden es que "digan la verdad": "Andalucía no tiene un problema de deuda, el problema de deuda lo tiene Cataluña, Andalucía tiene una deuda muy por debajo de la media y lo que estamos viendo es que este país. "España, sí tiene un problema de votos", ha dicho, a lo que ha apuntado que "mucho nos tememos que ahora se va a producir el cambio de deuda por votos".

"Yo decía antes que era presos por presupuestos, cuando se pactó con Bildu, pero ahora estamos viendo que lo que prima es deuda por votos", ha apostillado.

Por tanto, ha continuado España que estarán "esperando esa convocatoria, ese orden del día", pero "al final lo que estamos viendo es que esto es una fiesta, una fiesta para Puigdemont, una fiesta que convoca a la señora Montero y que tenemos que pagar todos los españoles, que tenemos que pagar también los andaluces".

Por otro lado, España ha añadido a que "en estos días, no solo de la condonación, también hay una noticia que parece que, no sabemos, pero que parece que puedan conceder un mayor déficit a las comunidades autónomas porque lo está pidiendo Junts, porque lo está pidiendo Puigdemont, precisamente, para compensar ese voto de 'ómnibus' y para tratar de conseguir un voto a favor de los presupuestos".

Al respecto, España ha incidido en que "un mayor déficit es que puedes gastar más, puedes gastar por encima de los ingresos que tienes", pero "ese déficit se tiene que financiar con deuda", añadiendo que "parece una paradoja que al mismo tiempo nos den más deuda, nos permitan una mayor deuda a las comunidades autónomas, y al mismo tiempo también se nos condone la deuda a las comunidades autónomas".

"Al final esa condonación de deuda es que el Estado asume la deuda de las comunidades autónomas y esa deuda la tenemos que pagar todos los españoles", ha explicado, al tiempo que ha incidido en que "si ha habido una mala gestión en Cataluña, porque se han abierto embajadas donde no se tenía que abrir o se ha gastado en cuestiones que no se tenían que gastar, al final esa deuda la vamos a acabar pagando todos los españoles".

España se ha preguntado "si realmente es justo que a una comunidad autónoma, por el independentismo, se le dé el 100% de los ingresos que allí se recauden, cuando el resto de comunidades se nos da el 50% de lo que se recauda en nuestros territorios".

"¿Es justo que se le dé el 100% y que, además, sigamos pagándole?, porque los ingresos todos para ellos, pero qué pasa con los gastos. ¿Es justo que sigamos pagándole las pensiones a esta comunidad autónoma, todos los españoles?", ha cuestionado España, insistiendo en "ver si es justo todo lo que está ocurriendo en este país en los últimos tiempos", ha concluido.