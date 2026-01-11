Por Andalucía reclama en Málaga mantener viva la lucha contra el genocidio en Gaza

Presentación de la exposición del fotoperiodista gazatí Osama Kahlout. - ADELANTE ANDALUCÍA

ÁLORA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Por Andalucía, Victoria Morales, ha reivindicado en Álora la necesidad de sostener la lucha pública ante la vulneración del derecho humanitario en Gaza, alertando de que "cuando se apagan los focos mediáticos, la masacre continúa".

Así lo ha hecho en la exposición del fotoperiodista gazatí Osama Kahlout, 'Cuando la conciencia nos llama', inaugurada junto a activistas y entidades sociales, y que se presenta como "un acto político, ético y comunitario para mantener la mirada sobre Palestina y defender su derecho a existir y resistir", según ha informado el partido en una nota de prensa.

La portavoz de Por Andalucía, Victoria Morales, ha celebrado que Álora haya puesto la mirada en seguir cuestionando, a través de esta actividad, de esta exposición, lo que está ocurriendo en Gaza y que no se dejen de poner los ojos en Palestina porque "ya vemos que cuando se apagan los focos mediáticos parece que nada está pasando, sin embargo, la vulneración del derecho humanitario y la masacre sobre Gaza sigue sucediendo".

Morales ha señalado que "es absolutamente necesario y una clave social, ética y política seguir desarrollando actividades en torno a la denuncia de lo que ha ocurrido con el pueblo palestino, y más aún cuando esto no empezó el siete de octubre".

"Por eso, animamos a todos los vecinos y vecinas de Álora a participar y a conocer esta interesante exposición que hace un recorrido histórico sobre la situación caótica y crítica en Palestina, todo lo acaecido y, por supuesto, la denuncia, que sigue más viva que nunca para garantizar el derecho humanitario y el derecho a existir y a resistir del pueblo palestino", ha añadido Morales.

Por su parte, el activista y representante de la Flotilla Global Sumud, Manuel García, ha subrayado que "es una magnífica exposición que refleja el proceso de colonización y de genocidio del pueblo palestino y por eso quiero felicitar a los organizadores de esta exposición".

García anunció que van a "abordar el tema del genocidio que sigue ocurriendo en Gaza ante un silencio sepulcral.Es muy importante que sigamos hablando de Palestina y que sigamos invitando al mundo a apoyar solidariamente a Palestina. Es necesario, la gente sigue muriendo, el derecho internacional sigue siendo pisoteado y los pueblos tienen que seguir apoyándose mutuamente".

Por último, la comisaria de la exposición y perteneciente al Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (MCEP), Julia Melgo, ha apuntado que la exposición "es una exposición del del fotoperiodista gazatí Osama Kahlout, que tiene tres objetivos principales.

Otro objetivo es una campaña de sensibilización escolar, y el tercer objetivo es recoger participación económica para enviarla a la Unrwa, no con carácter caritativo sino reivindicativo como institución internacional necesaria en la región".

"Es una exposición de 35 fotografías que muestran la destrucción, el desplazamiento, la situación de la alimentación, salud, conectividad, balas, muerte, infancia, educación y, finalmente, terminamos con la parte más esperanzadora, que es amor y celebraciones. Esperamos que tenga una buena acogida en Álora y os invitamos a verla", ha concluido.

La exposición podrá visitarse hasta el 17 de enero en la Sala de Exposiciones La Cáncula de Álora.