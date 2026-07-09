Por Andalucía registra una iniciativa para que la Junta "cumpla" con educación infantil de cero a tres años

El parlamentario andaluz de Por Andalucía, Ernesto Alba, - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha anunciado este jueves que "las profesionales de la educación infantil entre cero y tres años piden respuestas y un compromiso claro por parte del Gobierno de la Junta para atender a sus legítimas reivindicaciones y peticiones".

Por ello, tras haber mantenido diversos encuentros con los colectivos en lucha, Por Andalucía ha registrado una iniciativa donde "le pedimos, ante todo, concreción y medidas concretas a quiénes gobiernan en Andalucía para que se pueda mejorar la situación actual".

Alba ha criticado que Moreno "se limite a anunciar medidas sin explicar el cómo piensa hacerlas viables" y ha incidido en que, por esto, en la iniciativa que presentan, "lo primero que pedimos es indicar claramente cuales son las necesidades del servicio en todo el territorio andaluz, en todas las ciudades y en todos los pueblos, para definir con claridad cuántas guarderías faltan y, por supuesto, garantizar que desde lo público se trabaje para cubrir este servicio público cuyo acceso se debe considerar universal".

"Es esencial también que se tenga en cuenta, con seriedad, las necesidades de todo el alumnado y que haya recursos disponibles relacionados con las necesidades educativas reales de nuestros niños y de nuestras niñas, especialmente, destinar recursos para aquellos y aquellas con necesidades educativas especiales", ha dicho.

Además, ha agregado, "es esencial mejorar las condiciones de trabajo, reduciendo la ratio, y que esto no se traduzca en una pérdida de líneas sino en la posibilidad de ampliar recursos y plazas".

"Esto es posible si la Junta no desvía los recursos disponibles para la educación infantil a cosas o actividades que nada tienen que ver, como ocurrió en el pasado, y empieza a considerar esta tapa educativa como una tapa esencial y fundamental para el recorrido de los niños, de las niñas y de sus familias", ha subrayado.

De igual modo, el parlamentario por Málaga ha señalado que "ha llegado el momento de que la Junta pase de las palabras a los hechos, que deje de hacer el avestruz, que asuma sus competencias y atienda a las peticiones de los colectivos, que están muy preocupados por la situación porque han percibido un profundo desinterés por parte de la Junta y la Consejería competente".

"Esta iniciativa quiere obligar a las fuerzas del Gobierno de la Junta de Andalucía a comprometerse a cumplir con las profesionales de las guarderías, las niñas y los niños y las familias. Esto es gobernar, no solo anunciar medidas que después se quedarán en un cajón", ha apostillado.

Por último, Alba ha incidido en que "desde Por Andalucía vamos a hacer todo lo posible para contribuir a que los colectivos de profesionales de la educación infantil de 0-3 años se sientan finalmente escuchados y sus peticiones sean atendidas".